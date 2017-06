Robaron cuatro tubos de garrafas en la escuela De la Baxada

La Escuela Nº 91 De la Baxada del Paraná sufrió un nuevo robo. Esta mañana, cuando la comunidad educativa se disponía a iniciar la jornada escolar, se encontraron con que habían sido visitados por los amigos de lo ajeno.Sobre el hecho, Laura Volonté, secretaria del establecimiento, contó que "se robaron cuatro tubos de garrafas de 45 kilos y una cocina industrial que estaba en el depósito de los ordenanzas. Ahora el comedor no está funcionando y es lo más importante".En tal sentido, contó aque la cabina que contenía las garrafas estaba enrejada, pero eso no fue impedimento para los delincuentes: "Vaciaron todo, y se robaron hasta las rejas".En el establecimiento, los chicos reciben el desayuno, almuerzo y merienda. Hoy el turno mañana no desayunó, y al mediodía se consiguió sándwiches para darles a los dos turnos. Además por la tarde funcionan otras escuelas, por lo que en total, unos 600 alumnos se vieron perjudicados con este accionar delictivo.Mientras tanto, Volonté contó que la cooperadora de la escuela Esparza "trajo un anafe para poder tener algo y dar la leche a la tarde. Ahora tenemos que ver cómo conseguimos las cosas para solucionar el tema y solventar este gasto".Finalmente, indicó que detrás del SUM se encontró una barreta que habrían utilizado los delincuentes para forzar los ingresos y cometer este nuevo hecho delictivo.