Foto: Secuestraron más de 7.000 kilos de marihuana ocultos en un camión Crédito: La Nación

La policía bonaerense secuestró más de 7000 kilos de marihuana que estaban ocultos en un camión, que fue interceptado por efectivos de una comisaría del sur del Gran Buenos Aires.



Según informaron fuentes policiales y judiciales, en las próximas horas podría aumentar la cantidad de marihuana secuestrada debido que anoche los investigadores de la Supertintendencia de Drogas Ilícitas del Ministerio de Seguridad bonaerense seguían con los allanamientos.



La droga estaba oculta en el doble fondo del piso de un camión térmico que había sido llevado a una comisaría de Berazategui. Ese camión había sido revisado en una inspección preliminar, pero los policías no habían encontrado rastros de la marihuana.



No obstante, ante la sospecha de que había droga escondida porque uno de los perros había marcado el semirremolque del camión, los policías llevaron el vehículo a la seccional.



Allí permaneció el camión durante casi 12 horas hasta que se presentaron los detectives de la Superintendencia de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense y revisaron el semiremolque con mayor cuidado. Al levantar una de las placas de madera del piso, los detectives encontraron los primeros paquetes de la droga compactada.



Otra versión, que no fue confirmada por los responsables de la investigación indicaba que los policías que hicieron la primera revisión del camión no encontraron la droga por un supuesto acto de negligencia, pero igual se llevaron el vehículo a la seccional.



Fuentes de la investigación indicaron que la justicia federal tenía la información que alertaba sobre una organización narcocriminal que movería una importante cantidad de marihuana desde Paraguay hasta el conurbano. Parte de ese cargamento de droga sería vendido en puestos de venta minoristas ubicados en el Gran Buenos Aires.



Aparentemente, ese cargamento se esperaba en la próxima semana, pero en una escucha telefónica realizada a uno de los integrantes de una de las bandas que se unieron para comprar la droga quedó al descubierto que el envío se había adelantado, que el camión había sido secuestrado por la policía, que estaba en una comisaría de Berazategui y que los narcos planeaban armar un ataque para recuperar la marihuana.