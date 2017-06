Darían probation a un hombre por choque en que falleció su hija

El juez de Garantías Nº 4, Mauricio Mayer, resolvió pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 8.30, para dar a conocer su decisión respecto del acuerdo al que arribaron Fiscalía y Defensa Pública, en el que solicitaron la Suspensión del juicio a prueba o Probation para un hombre que protagonizó un siniestro vial en el que falleció su hija de 12 años.



El hombre, de 51 años, trabajador de un frigorífico de una localidad de Paraná Campaña, conducía su moto Bajaj luego de festejar Año Nuevo con su familia, cuando perdió el control de rodado en circunstancias en que llevaba a su hija a pasar unos días a la casa de la abuela, en La Picada.



El fiscal Gervasio Labriola y el defensor público Fernando Callejo, coincidieron en la calificación legal de Homicidio culposo, y convinieron solicitar la Suspensión del juicio a prueba o Probation por un plazo de 3 años.



Como parte del acuerdo al que arribaron ambas partes, se sumó que el imputado deberá realizar tareas no remuneradas en una institución a designar por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), las que a sugerencia del juez, se analizará cambiar el tiempo de cumplimiento, convenido en dos horas semanales por el mismo plazo de la Probation, a cuatro horas durante dos años. Fiscalía y defensa también entendieron que en el caso se configura "un alto componente de pena natural".



Las partes consideraron necesario flexibilizar la inhabilitación absoluta para conducir que corresponde para este tipo de hecho, en virtud de que el hombre trabaja en un establecimiento que está a casi cinco kilómetros de la localidad en la que vive.



Así, se propuso eximirlo de la prohibición en el período comprendido entre las 5 y las 14, cuando sale para su trabajo y cuando regresa. En este punto, se hizo hincapié en que sólo podrá manejar en ese período y sin ninguna posibilidad de cambiar el derrotero.



El hecho

El siniestro vial que se le imputa al hombre ocurrió el "1 de enero de 2017 a las 7.10 aproximadamente", cuando "FGLL circulaba al mando de una motocicleta Bajaj Rouser 220, acompañado de su hija de 12 años, por el carril sureste de la ruta nacional Nº 12 en dirección hacia el cardinal noreste, a la altura del kilómetro 460 de La Picada, tramo de la vía donde existe una curva pronunciada hacia la izquierda que es seguida con una curva de las mismas características hacia la derecha (curva en S), a una velocidad superior a la permitida de 40 kilómetros por hora para ese trayecto".



Según la acusación, el hombre "perdió el control de la moto, salió de la cinta asfáltica hacia su derecha y luego de transitar un espacio de tiempo por la banquina, puso en contacto su unidad contra el guardarraíl contiguo que se encuentra colocado en el comienzo de la zona pronunciada de la primera curva antes mencionada.



Inmediatamente se produjo un segundo impacto de la zona frontal derecha de la unidad contra uno de los paneles de prevención ubicados detrás del guardarraíl produciéndose la separación de sus ocupantes, los cuales fueron proyectados en el mismo sentido que traía la motocicleta en los momentos previos al primer contacto, continuando su recorrido hasta su punto de inmovilidad final accidentológico ubicado a unos 43,9 metros hacia el cardinal noreste del inicio del guardarrail". Como producto del impacto y las lesiones que sufrió, la nena falleció "en forma inmediata".



Reparación económica

La defensa resaltó que el imputado solicitó turno con una psicóloga para abordar su adicción al alcohol y ofreció una reparación económica de 1.500 pesos a la madre de la niña, que adelantó que no la quiere, no obstante, las partes adelantaron que volverán a planteárselo. (El Diario)