Inauguraron un nuevo puesto caminero en Nogoyá

Con el objetivo de reforzar el trabajo de prevención y seguridad vial en las rutas entrerrianas, se inauguró en Nogoyá un nuevo puesto caminero con más de 20 efectivos policiales. El ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, participó del acto de inauguración junto al jefe de la Policía, Gustavo Maslein.



"Siempre decimos que la seguridad es una temática compleja que hay que contemplarla en toda sus dimensiones para poder abordarla. Es por eso que desde inicio de gestión, planteamos un abordaje integral y de inversión no sólo en equipamientos y capacitación, sino también en infraestructura, para estar a la altura de las circunstancias en materia de seguridad", subrayó Urribarri en el acto de inauguración.



En este sentido, el ministro destacó el trabajo mancomunado que se viene realizando en la provincia, entre el Observatorio de Seguridad Vial, el municipio de Nogoyá, los legisladores y la fuerza policial de Entre Ríos, para abordar la temática de seguridad vial en la provincia.



"Es motivo de mucho orgullo inaugurar este edificio, que se suma al trabajo que venimos realizando a diario con el jefe Maslein, para dar respuestas a las demandas de la ciudadanía. Es importante que el personal policial tenga las comodidades que se requieren para poder seguir afrontando, no solo la seguridad vial, sino también la lucha contra el tráfico de estupefacientes, que es uno de los objetivos primordiales que nos ha puesto en agenda el gobernador Gustavo Bordet y sobre lo que estamos trabajando desde inicio de gestión", puntualizó.



Por su parte, Maslein resaltó la importancia de inaugurar un nuevo puesto caminero en Nogoyá, ya que "el que estaba no contaba con algunas comodidades necesarias para los efectivos que trabajan a la vera de la ruta. Era una deuda que teníamos con el personal de Seguridad Vial que hoy se pudo concretar con este nuevo edificio".



"Como elemento de prevención, es muy importante tener este nuevo puesto. En Nogoyá, cuando se empezó a pensar este edificio, parecía una utopía y hoy se hizo efectivo. Cuando la sociedad se compromete con la seguridad, con la policía y tenemos una fuerza atenta con las necesidades de la población, éste tipo de cosas se concretan y son sumamente destacables", expresó a su tiempo el diputado provincial, Daniel Koch.



Al finalizar, el jefe del puesto caminero, Gustavo Cuevas, saludó a los presentes y manifestó: "es un día muy especial para nosotros y tenemos que agradecer el trabajo que se ha realizado en este espacio. Fue un largo trayecto el que se recorrió para llegar a tener este edificio, así que nos pone muy contentos y nos motiva a seguir trabajando en pos de la seguridad vial de los entrerrianos".



En el nuevo edificio, que cuenta con 200 metros cuadrados, trabajarán más de 20 efectivos policiales de la Dirección de Seguridad Vial de la provincia.



Participaron también del acto, el intendente de la Ciudad de Nogoyá, Rafael Cavagna; el secretario de Gobierno, Germán Grané; el diputado provincial Fuad Sosa; los intendentes de de Hernández, Héctor Facciano; de Lucas González, Vicente Henemann, y de Aranguren, Eduardo Tessore Grosso; el subjefe de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, Gustavo Schierloh y el jefe de la departamental Nogoyá, Lino Stopello.