Transportistas de carga lamentaron el nuevo aumento de combustible

Los transportistas de carga entrerrianos lamentaron el inminente aumento de combustible del 3 por ciento anunciado por la Nación para este sábado.

"No nos simpatiza para nada este aumento, porque las tarifas ya se arreglaron sobre un precio. Ahora se nos va el gasoil y seguro que se moverán los precios de los insumos también. Esperemos que no", indicó Ludi.



El representante recordó que en abril el gasoil bajó el 2,6 por ciento, por lo cual las tarifas del flete no se tocaron: "Suponemos que ahora quedarán igual. Los viajes más largos son los que menos rentabilidad nos dejan. De mil kilómetros para arriba es muy difícil pagar para el productor y a nosotros no nos sirve porque se gasta mucho en combustible, peajes, comida, gomería", lamentó.



En este sentido, sostuvo que desde hace varios años que muchos transportistas dejan la actividad: "No sólo dejan por el tema de los aumentos, sino también por la competencia del transporte no genuino, que son los transportistas que tienen inversiones que no se sabe de dónde vienen. Aparecen con camiones nuevos y flotas nuevas y nadie da una explicación real y económica de cómo surgen. No vemos una salida y muchos dejan la actividad para dedicarse a otra cosa. Es una competencia desleal que venimos denunciando desde hace mucho tiempo", manifestó.



"Además hay muchas empresas de colectivos que tienen camiones, pero las entidades de transporte no han hecho nada, los únicos que nos quejamos fuimos nosotros, que somos muy chicos. Las empresas pueden comprar camiones sin ningún impedimento, pero nosotros no podemos poner colectivos y transportar gente. Además ponen combustibles que son destinados a los colectivos, sin impuestos. Esto pasa en todos lados", finalizó Ludi. (APF).