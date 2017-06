Por cometer varios delitos, revocaron la condicional que cumplía y va a prisión

José Emanuel Gutiérrez es uno de los delincuentes con más antecedentes en el barrio Munilla. En marzo de 2016 había recibido 3 años de prisión condicional, pero luego de ello fue autor de varios delitos y ahora fue nuevamente condenado, pero a una prisión efectiva.

Gutiérrez tiene 32 años y en el juicio que enfrentó la semana pasada en los Tribunales de Gualeguaychú fue acusado de dos hechos de robo simple, hurto simple, violación de domicilio y encubrimiento por receptar elementos robados. El juez Mario Figueroa consideró que por todo esto debía recibir dos años de prisión, pero al estar cumpliendo todavía una pena de 3 años que le fue dictada el 3 de marzo del año pasado, se unificó todo en una pena única de 4 años y 6 meses de prisión efectiva.



Entre los últimos hechos que el fiscal Martín Gil le imputó a Gutiérrez el robo de celulares a dos hombres que caminaban por Borques y Goldaracena el 21 de mayo. En complicidad con otros delincuentes, les llevaron los teléfonos propinándoles golpes.



El 9 de abril por la madrugada, en conjunto con otro hombre, interceptó a dos mujeres que caminaban con tres menores por calle Eva Perón, a la altura del lavadero de autos de la UP2, y le propinó un golpe de puños a una de las mujeres para sustraerle la cartera que contenía billetera, tarjetas y un celular.

El 10 de julio de 2016, durante la madrugada, se apoderó de un televisor Philips de 29 pulgadas; dos ventiladores; una máquina de coser; una plancha; un anafe, y una garrafa de 10 kilos que se encontraban en el interior de una casa en calle 3 de Febrero al 600.

Vale destacar que más allá que el dictamen de Figueroa fue en medio de un juicio abreviado, Gutiérrez no renunció a los plazos procesales y por lo pronto la condena no se encuentra firme. Eso no es todo Cuando Gutiérrez fue condenado en marzo de 2016, había sido detenido durante un allanamiento en su casa de Goldaracena al 500, en relación a un arrebato a un remisero. Ese mismo día fue llevado a juicio y se le dictaron los tres años de prisión condicional.

Había sido imputado por dos robos simples. En el primero de los hechos, ocurrido el 21 de enero de 2016, Gutiérrez le sustrajo un teléfono celular, una caña de pesca y un par de zapatillas a un joven que se encontraba en compañía de dos amigos en la zona de la toma de agua, a la vera del río Gualeguaychú. Fue identificado por este hecho y citado a una audiencia el 19 de febrero, a la que no asistió y por la cual se lo declaró en rebeldía.

Cuando se le preguntó los motivos por los que no había asistido a la citación judicial, Gutiérrez respondió: "me olvidé, y estoy teniendo problemas de consumo, no estoy siendo tratado; no me llevé anotado el día, y ese día estaba haciendo changas".



Pero Gutiérrez también fue responsabilizado por lo ocurrido ese mismo día en que fue detenido. Fue identificado por un remisero de 23 años que levantó a dos hombres en la esquina de Andrade y Rocamora, y los trasladó hasta pleno barrio Munilla. Cuando el Volkswagen Gol paró en la esquina de Tala y Camila Nievas, Gutiérrez, que estaba a un lado del conductor, le arrebató la billetera cuando la sacó para cobrarles el viaje. Él y su cómplice, que también fue identificado, bajaron corriendo del auto y se escabulleron en el barrio, publicó ElDía.

Además del dictamen condicional, a Gutiérrez se le habían impuesto impusieron reglas de conducta durante el período de la condena, como ser un tratamiento para atender la adicción a estupefacientes, a realizarse por el tiempo que demande y cuyo cumplimiento debía ser acreditado.