Lo balearon para robarle la moto: el proyectil quedó cerca del corazón

Foto: Lo balearon para robarle la moto Crédito: El Sol

Claudio Ezequiel Luna, tiene 21 años, es padre de dos hijos: Tiene un nene de 4 años y de una beba 8 meses. Posee dos empleos para sobrevivir y anoche cuando regresaba de trabajar fue interceptado por dos sujetos que lo balearon para robarle su rodado. El asalto ocurrió en el barrio José Hernández en Avellaneda y 52, en la ciudad de Concordia.



"Tengo dos trabajos en una carnicería y en el empaque Salerno. Volvía de trabajar y me esperaron en la esquina; yo los conozco son pibes del barrio que no sé por qué hacen esto. Me tiraron a matar, me pegaron un balazo en el costado y en la espalda. Todavía tengo la bala alojada, debido a que la operación es riesgosa, porque está entre el corazón y le pulmón", relató Claudio a El Sol.



"Yo no voy a hacer nada porque tengo a mi familia y quiero vivir tranquilo, todo el día estoy trabajando. Esto pasó cerca de las diez de la noche. Él se llama "Guille", son terribles chorros que querían la moto", detalló el joven.



Sus familiares y vecinos se reunieron en la plazoleta exigiendo más seguridad en la zona y control por la droga. "Acá es tierra de nadie. Los pibes hacen lo que quieren. En todos lados hay códigos de no meterse con la gente del barrio, pero estos no respetan a nadie: están muy locos", señaló una vecina.



Luna fue atendido en el Hospital Delicia Concepción Masvernat.