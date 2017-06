Juzgan a los acusados de apuñalar a una mujer en la cabeza

El debate dio comienzo este lunes por la mañana, en la Sala Penal de Concepción del Uruguay, ante el Tribunal integrado por los vocales, Albero Seró, Fabián López Moras y Mariela Rojas de Di Pretoro.Los acusados son Marina Gabriela Colombo de 41 años y su hija Marina Belén González de 20 años, representadas por el doctor José Pedro Peluffo, y Juan Carlos González (59), esposo de Colombo, que es representado por el doctor Facundo Agustín Garmendia.La Fiscalía, a cargo del doctor Fernando Martínez Uncal, imputa a los acusados de ser coautores del delito de "homicidio en grado de tentativa", situación a la que se opone la Defensa, que intentará demostrar que "no hubo intenciones de matar".Cabe recordar queMónica Beatriz Burba recibió la puñalada en la sien izquierda, producida con un cuchillo de hoja Tramontina, la que ingresó unos 4 centímetros en el cráneo y milagrosamente salvo su vida.Más allá de esto, la joven presenta la cicatriz y padece desde su recuperación, de fuertes dolores de cabeza y convulsiones, lo que serían secuelas de la lesión cerebral, ya que esto no lo presentaba antes del ataque.Este martes, se dio inicio al juicio oral, donde declararon diferentes testigos, incluyendo la víctima que relató cómo se dieron los incidentes, asegurando que ella no había tenido problemas anteriores, pero que la familia agresora solía ponerse violenta cuando "se tomaban".Burba relató que ese día la amenazaron e insultaron, hasta perseguirla y agredirla violentamente, no recordando algunos momentos posteriores a raíz de su estado.También contó que le quemaron la casa a su familia y les robaron, mientras estaban en el hospital, acusando a los imputados y su familia de lo sucedido.También pasaron testigos que son vecinos o familiares del asentamiento La Difunta Correa, que viven hace muchos años en el lugar y contaron como era la relación entre vecinos.El debate pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles, donde declararán efectivos policiales que intervinieron y el médico forense.Se presume que de dar los tiempos se podrían realizar los alegatos, pero esto podría ser pasado pare el jueves por cuestiones de tiempo.La Defensa confía en poder evitar la condena por tentativa de homicidio, asegurando que no hubo intención de matar por parte de su clienta y menos por parte de la hija y esposo de la acusada. (03442)