Gualeguaychú: Se incendió una habitación en un hogar de niñas

Tres dotaciones de Bomberos trabajaron en un incendio que se registró en la Residencia Socioeducativa José León Torres, ubicada en Urquiza y Hermanas Mercedarias, de Gualeguaychú.



Alrededor de las 20.15 acudieron los móviles de Bomberos Voluntarios al siniestro que se desató en una de las cuatro habitaciones destinadas al alojamiento de 12 adolescentes que viven en el lugar.



Si bien las causas serán establecidas en las próximas horas, luego de la evaluación que realizará el perito experto en este tipo de siniestros, que depende de la Policía de Gualeguaychú, el fuego se inició en una de las habitaciones ubicadas sobre el sector norte del edificio, pegada a la puerta de ingreso principal de la residencia.



Al momento del incendio había 12 adolescentes que lograron salir por sus propios medios del lugar, acompañadas por el personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) que trabaja en el establecimiento.



Los Bomberos realizaron tareas simultáneas al momento de su arribo. En primer término se atacó el fuego y se los circunscribió al ambiente que ya había tomado por completo. Se logró que las llamas no se propagaran a las demás habitaciones y se confirmó que no existieran víctimas atrapadas en otras dependencias.



En definitiva, la habitación donde se inició el foco ígneo quedó completamente quemada, con todo el mobiliario y ropa, pero la estructura no quedó comprometida. En el resto de las habitaciones solo se debió lamentar el ennegrecimiento de las paredes y el agua derramada por la actividad de los Bomberos, supo El Día.



Las adolescentes fueron llevadas a la residencia Manuel Alarcón, que justamente está con modificaciones para la apertura de una residencia para niños. Allí recibirán la asistencia de la Municipalidad de Gualeguaychú, a través del área de Desarrollo Social y Salud, y del Gobierno Provincial.



Está previsto que este martes se realicen las pericias para evaluar los daños y será el personal de Arquitectura de Entre Ríos el que acompañará este tipo de pericias para analizar el tiempo previsto que demandarán las reparaciones.