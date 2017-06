La esposa del chofer presentó un permiso adulterado y quedó demorada

GentilezaMediante un comunicado, el Ministerio de Transporte ratificó que el vehículo no contaba con la habilitación correspondiente.Según detalló el organismo, el permiso del vehículo venció el 22 de diciembre de 2016. "Hasta esa fecha estaba registrado como titular de esa unidad el Sr. Carlos Petrucelli (DNI 11.385.501 ? patente EEZ673)", reza el texto.Al ser un colectivo de 2003 no podía estar habilitado por la CNRT porque para realizar viajes interjurisdiccionales el vehículo no puede tener más de 13 años de antigüedad (10 más 3 de prórroga).La esposa del chofer - demorada en la Comisaría- llevó un permiso de habilitación adulterado: se usaron datos de un permiso viejo (del 2015) para fraguar un nuevo permiso.La evidencia de la manipulación del documento es una resolución del 4 de enero de 2017 que lleva el número 537. Es decir, es demasiado alto y debería decir "disposición" en vez de "resolución". Además, el número es del 2015 y corresponde a otro tipo de vehículo clase B.Fuente: Los Andes