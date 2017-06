Dictaron 90 días de prisión preventiva para el hombre que mató a su madre

, el hombre de 59 años imputado por el homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía, contra su madreFue durante una audiencia de 40 minutos realizada este lunes ante el Juez de Garantías Dr. Eduardo Degano, el Fiscal titular Dr. Maximiliano Larocca Rees y la defensora oficial de Pobres y Menores Dra. Silvia Beatriz Margarita Ghiorzo.Quien inició el plenario fue el Juez de Garantías Dr. Degano quien interpeló al imputado sobre sus datos de filiación e instrucción para luego dar lugar a la palabra del Fiscal Larocca y enumerar los hechos por la cual está imputado Mouchet, en el marco de la causa N° 12.550.Larocca fundó su convencimiento (que Mouchet es el autor material del homicidio) por tres razones: Primero, porque Mouchet estaba en el lugar y no existió ningún tipo de violencia en la que se pueda presumir el ingreso de un tercero al escenario del crimen, segundo, sobre todo porque "la casa estaba recién pintada y no había signos de un tercero en el lugar", afirmó., evidencias de pisadas de las chancletas que usaba Mouchet y que luego fueron encontradas al lado de la cama,, relató el fiscal.Larocca subrayó que el hombre fue encontrado envuelto en cables pelados y con un enchufe que habría intentado conectar, y que por esta razón se cortó la luz, no solamente en la casa sino en la casa del fondo, donde viven dos vecinos, quienes también ratificaron esta información.Con esos datos,En estas circunstancias, Larocca expuso que "la madre habría estado durmiendo", y Mouchet utilizando un martillo de 30 cm de largo con cabo de maderaprovocándole la muerte.Luego hizo una descripción de algunas circunstancias familiares, existentes con anterioridad y que harían presumir algunos, y de los cuales los familiares de la mujer estaban al tanto.Otro de los puntos que tuvo en cuenta el Fiscal fueron los estudios preliminares del estado psiquiátrico del imputado, que llegarían a la primera conclusión que Mouchet comprende la criminalidad de los hechos y se ubica en tiempo y espacio.Él, desde muy pequeño,No obstante, el Fiscal pidió los 90 días de prisión preventiva aduciendo además la demora que podrían surgir de dichos estudios ya que se deben realizar en la ciudad de Paraná y desde allí descartar cualquier cuestión sobre la imputabilidad de Mouchet."Al no tener arraigo en la ciudad, la relación familiar está rota, no tiene hijos ni mujer, por lo que no tendría ninguna imposibilidad de radicarse en otro lugar", podría evadirse de la investigación penal, más aun teniendo como expectativa de pena la máxima que impone el Código Procesal Penal.