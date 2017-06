Definen si la causa del cura Moya prescribió o si se eleva a juicio oral

El cura Marcelino Ricardo Moya decidió dar un giro a su estrategia legal en la Justicia, dos años después de la denuncia que presentaron en su contra dos jóvenes de Villaguay, y no sólo que contrató a un nuevo bufete de abogados, sino que además ahora eligió una estrategia ofensiva.



El miércoles 21, durante una audiencia de depuración de pruebas a la que había convocado el juez de Garantías de Villaguay, Carlos Ramón Zaburlín, previo a resolver el pedido de remisión a juicio de la causa por abusos solicitado por la fiscal Nadia Benedetti, los defensores del sacerdote Marcelino Moya plantearon la prescripción de los delitos que se le imputan al sacerdote.



Hasta ahora, con la defensa del abogado Gustavo Amílcar Vales, Moya, conocido mediáticamente como el "cura payador", suspendido por la curia para oficiar misas en público desde junio de 2015, con dos denuncias por abuso, había escogido el silencio. El 21 de diciembre de 2016, cuando la fiscal Benedetti lo citó a brindar declaración indagatoria, escogió el silencio y dejó que la causa avanzar.



A JUICIO. Pero Vales decidió renunciar a la defensa del cura. Ahora, Moya contrató a un bufete de Colón: los abogados Néstor Fabián Nicolás Paulete y Rubén Darío Germanier.



Y la primera acción, el miércoles 21, fue pedir la prescripción, la misma estrategia que exhibió la defensa de otro sacerdote involucrado en una causa penal por abusos: Justo José Ilaraz. En ese caso, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) definió, en un fallo del 27 de abril de 2015, que la causa Ilarraz no está prescripta.



El incidente de prescripción finalmente recaló en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un recurso extraordinario planteada por los defensores de Ilarraz, Jorge Muñoz y Juan Ángel Fornerón. El 21 de octubre de 2015 el caso llegó a la Corte, y desde entonces no se ha resuelto, aunque ya hay un dictamen de la Procuración que es contrario a la pretensión de Ilarraz.



El martes, en una nueva audiencia que tendrá lugar en los Tribunales de Villaguay, el juez Zaburlín las partes presentarán sus fundamentos: la fiscal Benedetti y los querellantes Juan Pablo Cosso y Florencio Montiel, por la elevación a juicio; los defensores del cura, Paulete y Germanier, por la prescripción.



En mayo último, la fiscal Benedetti dio por concluida la investigación penal preparatoria y pidió la elevación a juicio de la causa. Este miércoles el juez Zaburlín había citado a las partes para un proceso de depuración de prueba. Pero el cura Moya, con nuevo abogado, sorprendió con el pedido de prescripción de la causa.



La nueva audiencia por el caso Moya será el martes, a las 9,30, en los Tribunales de Villaguay.

En caso de que se resuelva elevar la causa a juicio, recalará en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.

Fuente: El Diario