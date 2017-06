Imputaron al hombre que mató a su madre y pedirán la prisión preventiva

, el hombre de 47 años que mató de un martillazo, será imputado por el delito de, así lo adelantó el fiscal Maximiliano Larocca que lleva adelante la causa.El violento hecho de sangre tuvo lugar entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en una vivienda de calle Güemes 2834 del Barrio San José Obrero, en Chajarí (departamento Federación). Al mediodía del viernes, la mujer fue hallada sin vida en su cama, mientras que el presunto asesino, su propio hijo, estaba tendido y moribundo en una habitación contigua, donde habría intentado quitarse la vida electrocutándose, pero al no lograr su cometido, se habría proferido cortes con un cuchillo.. Según publicó, minutos antes de las 19 horas de este sábado estuvo frente al Fiscal Maximiliano Larocca, quien le informó sobre los cargos que pesan sobre él y para iniciar la indagatoria correspondiente.En este sentido se confirmó que Mouchet se abstuvo de declarar, ante el Fiscal y con la asistencia del Defensor Oficial, y se realizará en las próximas horas la audiencia pública en la que se expondrá el hecho por parte de la acusación,Esta audiencia está prevista en las próximas horas no descartándose este mismo domingo. Recordemos que Fiscalía tiene 24 horas desde la toma de la primera declaración del imputado, que vence hoy a las 19 horas.De acuerdo a los primeros datos que trascendieron en torno a la investigación,prendas de vestir y se procedió al levantamiento correspondiente de indicios, incluidas muestras de sangre.También por estas horas el Fiscal tendría los estudios preliminares del primer informe sobre las, aunque no se desprendería de ellas ningún indicio de inimputabilidad, cuestión que seguramente será socializada y discutida en el ámbito de las audiencias públicas que se desarrollarán en el futuro sobre este hecho trágico.La segunda fuente consultada porle confirmaba que el hecho "está encaminado y no habría demasiadas dudas" refiriéndose específicamente sobre la mecánica del crimen y la autoría del mismo.