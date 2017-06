Familiares del hombre desaparecido del Hospital Salud Mental "piden respuestas"

Horacio "Lacho" Schmitz, de 64 años, quien era paciente del Hospital Escuela de Salud Mental y según denunciaron, fue sido visto por última vez el viernes 16 de junio, permanece desaparecido. Por otro lado, fue hallado el cuerpo de un hombre, en el río, el jueves, aunque familiares de Schimtz no fueron autorizados por la Justicia a reconocer si se trata de su pariente. Piden "respuestas y celeridad", además de "una investigación en el nosocomio en el que estaba alojado Schmitz".



Lacho, "desde hace muchos años, está internado. Hace unos seis meses lo cambiaron de régimen, lo pasaron al pabellón de ancianos. Las autoridades del hospital llamaron a los familiares, firmaron la conformidad", comenzó relatando a Elonce TV, Aníbal González, cuñado de Schmitz. Mencionó que una vez por mes lo "recibían en sus casas, comíamos juntos, en esa situación, nos venía manifestando que se sentía `más controlado` que lo que estaba antes".



Al mismo tiempo, el cuñado del hombre desaparecido, aseveró que en días anteriores a la fecha en que se denuncia su ausencia del hospital, "lo habían visto en la calle". En este sentido González, manifestó: "El lunes 12 de junio, lo encontré caminando en Ramírez y Nogoyá; el miércoles 14, un vecino de San Benito, lo halló en la Peatonal. El día 15 lo vio una vecina nuestra, caminando nuevamente, a la tarde, por la Peatonal. En el hospital nos dicen que desapareció el viernes 16 a la mañana, lo que es muy raro".



Además, contó que otro cuñado lo llevaba a cobrar, todos los meses. Al comunicarse esta persona con el nosocomio, le decían que Schmitz "no se hallaba en condiciones de ir, porque se encontraba con principio de neumonía. Pero lo hemos visto durante toda la semana caminando por la ciudad. Nosotros entendemos que Horacio estaba perdido desde mucho antes. El día viernes, seguramente (en el hospital de Salud Mental) se han alarmado, por eso dieron a conocer la situación".



El hombre relató que les llamó "poderosamente la atención" porque el día 20, en el nosocomio, una enfermera "nos `sugirió` que concurramos a Prefectura, para que comiencen a buscarlo a Horacio, por el río. La supervisora algo ya ha sabido de lo que estaba pasando. Hay una serie de cuestiones que nos indican que quienes debían protegerlo, no lo hicieron".



En el mismo sentido González aseveró que pretenden que "la Justicia no sólo averigüe si el cuerpo hallado en el río pertenece o no a Horacio Schmitz, sino también que se investigue qué ocurrió a partir de la atención que él tenía en el Hospital Roballos".



"Se impone por lo menos, un sumario para averiguar y deslindar responsabilidades", entendió.



Respecto del hallazgo de un cuerpo en el río, el jueves 22, el cuñado de Schmitz aseveró: "La justicia nos dice que no puede aseverar que es él, porque no lo puede comprobar. Sus familiares exigimos respeto".



González mencionó que "no se los ha convocado" a reconocer el cuerpo hallado en el río, a la altura de Paraná XVI, el pasado jueves. Y al mismo tiempo acotó que al enterarse del hallazgo de un cadáver, "nos comunicamos con la comisaría 16º, nos fuimos hacia el lugar pero nos dijeron que la fiscal no quiso que lo veamos; lo derivaron a la morgue y tampoco nos dejaron verlo allí".



Los familiares de Schimitz se comunicaron con Fiscalía, donde "la doctora Patricia Yedro nos manifestó que estos procedimientos `no tienen tiempos, que no se puede precisar cuándo nos podrán informar`", relató además el hombre.



"Si fuera que se trata de él, tenemos derecho a tomar una determinación final", dijo muy apenado el cuñado de Schmitz. Elonce.com.