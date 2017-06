Polémica por grúa que se llevó un auto con un chico dormido adentro

La polémica en torno a las grúas se expande en direcciones insospechadas. Una mujer contó que estacionó su auto en el barrio porteño de Recoleta para ayudar a un indigente y una se lo llevó con su hijo, de 7 años, dormido adentro.



Miriam -su apellido no trascendió- dijo que tuvo que ir a buscar a Santino, su hijo, al depósito de vehículos detrás de la Facultad de Derecho.

También dijo que debió pagar los $ 750 del acarreo -luego recibirá la multa por estacionar mal- y esperar a que encontraran el auto con el nene y a que la Policía comprobara que estaba ahí, aún "dormido".



Dijo que debió pagar los $ 750 del acarreo -luego recibirá la multa por estacionar mal- y esperar a que encontraran el auto con el nene y a que la Policía comprobara que estaba ahí, aún dormido.



Entonces pasó algo más: le advirtieron que podría ser denunciada por abandono de persona.



Todo ocurrió el miércoles cerca de las 20.



El vehículo tiene los vidrios polarizados, estaba oscuro y el chico se encontraba acostado en el asiento de atrás, tapado con camperas. "Fue imposible verlo", dijeron voceros oficiales.



La mujer señaló por televisión que tardó "dos o tres minutos" y que no se alejó más de 50 metros de su vehículo.



Por su parte, las fuentes oficiales indicaron que entre que la grúa llegó, se hicieron fotos, un agente tomó los datos del auto, miraron el interior y lo engancharon para el acarreo pasaron más de diez minutos.



Vecinos denuncian abusos con las grúas hace rato. Y la concesión está en manos de dos empresas con contratos vencidos desde hace años, entre otras irregularidades.



"Fue un susto tremendo por pensar la velocidad a la que van, por si mi hijo se despertaba, si se podía bajar del auto, se me pasaron todas esas cosas en un minuto (...) Llegué a los gritos, desesperada (...) y empezaron a buscar el auto", contó Miriam.



"Fue un susto tremendo por pensar la velocidad a la que van, por si mi hijo se despertaba, si se podía bajar del auto, se me pasaron todas esas cosas en un minuto (...) Llegué a los gritos, desesperada (...) y empezaron a buscar el auto, indicó la mujer.



Cuando lo encontraron, el nene "seguía durmiendo, no fue consciente", agregó la mujer.



En cuanto a la Policía, ella dijo que, en principio, la contuvo pero "uno habló con uno de los responsables de las grúas y volvió con un discurso cambiado, diciendo que me iban a hacer a mí una denuncia por abandono de persona".



"Un policía habló con uno de los responsables de las grúas y volvió con un discurso cambiado, diciendo que me iban a hacer a mí una denuncia por abandono de persona, dijo la mujer.



"Me puse muy mal, a llorar, lo único que me faltaba era ir presa por ayudar a una persona. Nadie me pidió disculpas", agregó la mujer.



Desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, explicaron a Clarín que la mujer será convocada la semana que viene para contar lo que pasó ante un equipo interdisciplinario -abogados, psicólogos y otros- y luego se evaluará el caso.



"No es que exista una acusación sobre nadie -remarcaron desde el Consejo a este diario-. Sucede que, automáticamente, cuando trasciende un hecho o alguien llama para advertir al 102 que se podría haber vulnerado un derecho de un niño, se activa un protocolo que implica llamar a las partes para que cuenten lo ocurrido y evaluar".



"No es que exista una acusación sobre nadie. Automáticamente, cuando trasciende un hecho o alguien llama para advertir al 102 que se podría haber vulnerado un derecho de un niño, se activa un protocolo que implica llamar a las partes", explicaron desde el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño.



Además de asegurar que sufrió el maltrato de agentes y personal de la empresa Sistema de Tránsito Ordenado (STO), la mujer dijo que presentó una denuncia por lo que sucedió con su hijo.



Según voceros de la Ciudad, el "Volkswagen Gol se encontraba mal estacionado" y "el operativo está documentado con fotos".



Cuando no vio el auto, Miriam dijo que empezó a gritar. "Todos salieron porque pensaron que me habían robado. Los que vieron todo me dijeron que la grúa se había llevado el auto. Mi cartera quedó adentro del auto. Alguien me dio plata para poder tomarme un taxi".



Toda la documentación del caso fue puesta a disposición del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, agregaron fuentes oficiales.

La mujer le preguntó a su hijo qué hubiera hecho de haberse despertado cuando era llevado por la grúa y Santino le respondió: Me habría tirado del auto.



Miriam le contó a su hijo todo lo que había pasado. Cuándo le preguntó qué hubiera hecho de haberse despertado, Santino le dijo: "Me habría tirado del auto".



Clarín.