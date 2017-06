"Los están matando como perros", dijo el padre del niño ultimado en barrio Itatí

Policiales Diez años de prisión a sujeto que colaboró en el doble crimen en barrio Itatí

Un condenado y otro fallecido

Padre conmovido

"Matan a los chicos"

"Creemos un poquito"

Se realizó este mediodía el adelanto de la sentencia del juicio contra Cristian Moreyra, alias Gordito, de 27 años, acusado del crimen de Eduardo José Barreto, alias Edu, de 18 años, y su hermano, Brian Alfredo Buchet, de 9 años.El brutal doble crimen se produjo el 31 de enero de 2014 en barrio Itatí, más precisamente en la calle El Guarán, en el barrio Itatí II (zona este de la capital provincial), cuando un automóvil Peugeot 504, pasó frente al carro en el que se trasladaban los chicos mientras vendían huevos en el barrio. Hernán "Pelado" Zárate se bajó del auto que conducía Cristian Moreyra y fue a ejecutar a tiros a José, y a Brian.El Tribunal de Juicio, integrado por Elisa Zilli, Alejandro Grippo y Ricardo Bonazzola resolvió por unanimidad, declarar a Cristian Moreyra, como partícipe necesario del delito de homicidio simple y condenarlo a la pena de 10 años de prisión efectiva.Oscar Eduardo Buchet, era el papá de Brian, de 9 años, que fue ultimado a balazos mientras vendía huevos en un carro, junto a su hermanastro, José Barreto, de 19.El tiempo de condena "es poco pero estamos conformes", dijo el padre de Brian y agregó que "ojalá que no se vea más una cosa así, pero existe. Todos los días y no sé qué está pasando", señaló el hombre a Elonce TV en pocas palabras y aún conmovido por la situación que tuvo que vivir.Si bien dijo "estar contento" por la sentencia, "al que más queríamos que condenen era a Zárate que ya murió", recordó Oscar y al referirse a la libertad de la que aún goza Moreyra, el hombre se esperanzó en que "ya va a quedar detenido", sostuvo.Una de las amigas de Barreto de 19 años, reclamó que "vayan presos los asesinos".