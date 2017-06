Dos muertos tras persecución y tiroteo entre policías y delincuentes en Rosario

Dos muertos es el saldo de una persecución y tiroteo entre policías y ladrones que se inició en el centro de la ciudad y culminó en la zona sur.Según se indicó en el programa "Trascendental", que se emite por La Ocho, el hecho se habría iniciado en la zona de Lituania y Arijón, en bario Saladillo, cuando un grupo de hombres huía de la policía en un Volkswagen Up, presumiblemente al evitar un control policial.Durante la persecución que se produjo durante varios kilómetros por avenida de Circunvalación hubo intercambio de disparos.Según información preliminar, los presuntos delincuentes habían salido por Circunvalación en busca al parecer de la autopista a Santa Fe, pero el cerco policial hizo que tomaron por el acceso hacia avenida Ovidio Lagos y de allí salieron hacia Arijón.La secuencia terminó violentamente cuando el vehículo protagonizó un choque en Arijón y Callao.En ese lugar se produjo otro tiroteo que culminó con dos de los ocupantes del VW Up fallecidos. Aún no trascendieron las identidades ni se pudo confirmar si estas personas tenían cómplices que hayan alcanzado a escapar del asedio policial.