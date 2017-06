Diez años de prisión a sujeto que colaboró en el doble crimen en barrio Itatí

Participación necesaria

Se realizó este mediodía el adelanto de la sentencia del juicio contra Cristian Moreyra, alias Gordito, de 27 años, acusado del crimen de Eduardo José Barreto, alias Edu, de 18 años, y su hermano, Braian Alfredo Buchet, alias Tatita, de 9 años, al momento del doble homicidio ocurrido el 31 de enero de 2014.El brutal doble crimen se produjo el 31 de enero de 2014 en barrio Itatí, más precisamente en la calle El Guarán, en el barrio Itatí II (zona este de la capital provincial), cuando un automóvil Peugeot 504, pasó frente al carro en el que se trasladaban los chicos mientras vendían huevos en el barrio.Al brindar el adelanto de algunos detalles de la sentencia, desde el tribunal se confirmó la participación de Moreyra y está acreditada por el plexo probatorio recabado y refrendado por al menos cinco testimonios, lo que permite afirmar la participación necesaria de Moreyra en el doble crimen de Barreto y Buchet.Además, el tribunal descartó la argumentación defensiva del abogado Marcos Rosdríguez Allende que había esgrimido que su defendido que iba con Zárate a buscar un repuesto y no sabía que iba a cometer el doble crimen."Entendemos corresponde aplicarle la pena de 10 años de prisión efectiva, que las partes acusadoras solicitaban, manteniendo la libertad condicional en la que se encuentra, con las medidas restrictivas impuestas, hasta que la sentencia quede firme", señaló la magistrada, según pudo saber Elonce TV.. La audiencia para la lectura completa de la sentencia se fijó para el jueves 29 de junio, a partir de las 8.El doble crimen causó conmoción en la ciudad y el barrio no salía de su asombro por la historia de lucha de ambos chicos. Por tal motivo, los vecinos pedían justicia.En aquel momento, Claudia una vecina que vive en calle Hernandarias al final, dijo a"Siempre pasaban en el carro con su papá. Se defendían con eso, se la rebuscaban vendiendo huevos. Ellos empezaron desde chiquitos, siempre los conocí trabajando. Son niños que salieron a trabajar a la par de los padres", mencionó la mujer.