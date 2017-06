Violento asalto a remisero: "Pegale un puntazo" decía uno de los delincuentes

Foto: Violento asalto a remisero Crédito: ElDía

Un nuevo caso de inseguridad envuelve al gremio de remiseros en la ciudad de Gualeguaychú. Todavía latente el recuerdo de Juan Antonio Waller, asesinado de más de 60 puñaladas el 6 de marzo de 1016, un trabajador del volante fue víctima de un robo en los últimos minutos del lunes y salvó su vida de milagro.



Martín Cristaldo, de 25 años, relató a ElDía el hecho que le tocó vivir y que por muy poco pudo tratarse de otra tragedia similar a la de su colega asesinado el año pasado. Mientras estaba estacionado en Avenida Parque y Artigas, dos jóvenes casi de su misma edad subieron a su Chevrolet Classic y le solicitaron que los trasladara hasta España y Etchevehere, por la zona del club Unión del Suburbio.



"Cuando llegamos me desviaron dos cuadras más hasta Churruarín hasta el barrio Trinidad. Ahí ya supe que me iban a robar, porque los miraba por el espejo y se tapaban, pero bueno, ya estaba ahí. Yo siempre dije que cuando me tocara no me iba a resistir. Cuando llegamos el que estaba atrás mío me agarró del cuello y me tiró para atrás, y por entre medio de los asientos metió la mano y me pinchó las costillas con algo. Mientras tanto el otro me sacó la billetera, el celular, un cargador portátil y las llaves del auto", contó el remisero.



Pero a pesar de que en ningún momento opuso resistencia sucedió algo que por poco le cuesta la vida. "Cuando el que me robó ya estaba abajo con todas las cosas lo incitaba al otro para que me pinchara. Le decía: 'pegale un puntazo, pegale un puntazo'. Eso me quedó grabado en la cabeza. Yo le decía: 'ya estoy acá, ya estoy robado, llévate todo'. Menos mal que no le hizo caso. Cuando manotearon la llave del auto corrí atrás de ellos porque yo sabía que era la única que tenía. Lo corrí una cuadras pero se perdieron en los pasillos del barrio", relató Cristaldo.



Cuando regresó a su vehículo le llegó algo de alivio. Constató que un cargador y la radio habían quedado dentro del remis, que no habían podido llevarse. "Así que lo único que pudieron llevarse fue el celular y la billetera", que tenía unos 400 o 500 pesos. Lo que más le significó fue la llave del auto, que debió pedir prestado unos 4 mil pesos para realizar dos nuevas copias por tratarse de llaves codificadas.



Por la mañana del martes el Fiscal obtuvo una orden de allanamiento que se realizó en la vivienda de un sospechoso, pero los resultados fueron negativos. No se encontró nada relacionado con el hecho, ni tampoco se identificó a ninguna persona. Cristaldo nunca pudo identificar a los delincuentes, pero el que los habría visto fue un compañero de la agencia Oeste, que cruzó a dos jóvenes en su camino cuando acudió al código de alerta que emitió la víctima al presentir que iba a ser robado.



Hasta el momento no hay detenciones ni tampoco se ha logrado dar con ningún sospechoso.