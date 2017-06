Asaltos a colectivos en Concordia: Analizan implementar tarjetas magnéticas

Los asaltos a las unidades del transporte urbano de pasajeros se suceden en Concordia. En el último caso, al colectivero le pegaron un culatazo en la cabeza. Crece la preocupación de los trabajadores del volante y, por eso, señalan que el uso de las tarjetas magnéticas podría mejorar la seguridad.



"Es imposible controlar 10 líneas de colectivos, con 20 colectivos cada una", aseguró el Jefe Departamental de Policía. Se registraron dos hechos graves de inseguridad, en las últimas tres semanas. Hay preocupación de empresarios y usuarios



En ese sentido, el comisario inspector Marcelo Darío Den Dauw detalló a Diario Río Uruguay que para garantizar que no se originen más hechos "necesitamos 400 policías arriba de los colectivos".



"Nosotros estamos trabajando, los agentes se suben a las unidades, se identifican a los remises; lo mismo que a los operativos para frenar a los "motochorros", enfatizó el funcionario policial a Diario Río Uruguay.



Den Dauw señaló que "el problema más grave de los colectivos es que no manejan la tarjeta SUBE", cosa que sí ocurre en "todas las ciudades medianamente grandes, donde hay una importante cantidad de unidades circulando".



Según "la ley nacional de tránsito, el colectivero no debería manejar dinero", sentenció el titular de la Jefatura de Policía. Sin embargo "vos ves que acá van manejando y contando plata en efectivo".