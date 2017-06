Condenaron a policía entrerriano que golpeó y fracturó a su beba porque lloraba

La Justicia de Gualeguay condenó en un juicio abreviado a tres años de prisión efectiva a un policía que sometió a brutales palizas a su pequeña hijita por el simple hecho de que lloraba.



También le impusieron la misma pena, pero condicional, a la madre de la víctima por no haber hecho nada para defenderla.



La vocal María Angélica Pivas homologó el juicio abreviado entre los fiscales de Victoria y la defensa del policía de la ciudad de las Siete Colinas y su esposa, luego de que ambos confesaran ser culpables de las graves lesiones que sufrió la bebé.



De esta manera fueron condenados Mario Alberto Rodríguez y Tamara del Huerto Almada por los delitos de lesiones graves, calificadas por el vínculo por comisión de propia mano (en el caso del padre policía) y de omisión impropia (la madre).



Rodríguez, de 39 años y Almada de 21 admitieron ante la jueza de Gualeguay los hechos, y de esa manera aceptaron el acuerdo impulsado por los fiscales Jorge Gamal Taleb y Eduardo Guaita.



En el juicio, quedó acreditado que Rodríguez y su mujer fueron responsables de cuatro palizas y hechos de violencia contra su hijita recién nacida, allá por el año 2014.



-El 14 de julio de 2014, en el domicilio del grupo familiar, que al momento de los hechos se encontraba en la zona de Rincón de Nogoyá, causó lesiones de carácter leves a su hija de 14 días de vida, consistentes en hematomas en las mejillas y en la pierna izquierda, al agredirla físicamente.



-En fecha 25 de julio de 2014, el acusado maltrató físicamente a su hija de 25 días de vida, causándoles lesiones de carácter grave consistentes en fractura de húmero izquierdo, como así también, hematomas en dedos de la mano derecha y de los pies.



- En fecha posterior - que no es posible precisar -, encontrándose también en el domicilio familiar, golpeó nuevamente a su hija, ocasionándole lesiones de carácter leves consistentes en equimosis múltiples en zona pectoral.



- El día 23 de diciembre de 2014, Mario Rodríguez agredió físicamente a su hija, provocándole la rotura del callo formado con motivo de la fractura del húmero izquierdo.



Frente a esto, se le reprochó a la madre, no haber evitado en su condición de madre de la hija de menos de un año de edad, las lesiones infligidas por su pareja policía, consistentes en hematomas en las mejillas y en la pierna izquierda; fractura del húmero izquierdo, como así también hematomas en dedos de la mano derecha y de los pies; equimosis múltiples en zona pectoral y la rotura del callo formado con motivo de la fractura del húmero izquierdo, mediante maltrato infantil y agresiones físicas.



En la audiencia respectiva de la semana pasada, se dispuso condenar a Mario Alberto Rodríguez a tres años de prisión de ejecución efectiva y para Tamara del Huerto Almada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, con las siguientes reglas de conducta: a) comprometerse durante el plazo de la condena, a someterse a un tratamiento psicológico y psiquiátrico adecuado, asistiendo en forma regular, y no menos de tres veces al mes, a un psicólogo o psiquiatra de su elección, lo que así deberán acreditar con los certificados respectivos y b) llevar a su hijo menor de edad a un examen médico quincenal para acreditar su buen estado de salud y que no tenga lesiones como consecuencia de maltrato infantil. El niño será examinado por el médico policial de la jurisdicción.



En tanto se dispuso que la víctima siga bajo el cuidado de su abuela materna en el departamento Victoria quién deberá contar con el seguimiento del Copnaf, y el hermano menor de la víctima.



El Policía quedaría detenido una vez que finalice la tramitación administrativa en el juzgado y frente a la postura del policía de renunciar a una potencial apelación, quedará detenido en las próximas horas.

Fuente: Diario Uno