Se demora el juicio por el crimen del soldado en Chajarí: Debe resolver la Corte

A un año del homicidio del soldado voluntario de Chajarí Fabricio Bermani la investigación está casi lista para que los acusados de participar en la ejecución del joven de 22 años en el Regimiento de Caballería de Tanques 7 sean llevados a un juicio. Pero la familia de la víctima deberá esperar, porque ni la Justicia provincial ni la Federal quieren juzgarlos.. La unidad militar está ubicada en el cruce de la ruta nacional 14 y la ruta provincial 2 (acceso oeste a Chajarí), y tiene a su alrededor otros terrenos que también son propiedad del Ejército. Bermani cubrió la guardia del puesto 6, ubicado en el extremo oeste del Regimiento, donde hay unos galpones que guardan tanques medianos, a las 23.30 del sábado 18.Dos horas después, a la 1.30 del domingo, un soldado fue a relevarlo y no lo encontró. Dio aviso al jefe de la Guardia, recorrieron la zona, gritaron su nombre y no lo encontraron. Una patrulla salió a la búsqueda y a las 3 hallaron el cuerpo, tirado del otro lado del alambrado. En el trayecto hacia ese lugar le habían sacado la manta, la boina y el casco.El soldado había sido elegido como mejor compañero en el Regimiento a fin de 2015, era arquero del club La Florida, donde jugó desde los 11 años, no tenía enemigos ni viejos conflictos conocidos. Hacía poco que se había juntado con su novia, embarazada de cinco meses, y ese domingo lo esperaban en su casa para celebrar su primer Día del Padre. No llegó a recibir los regalos que su familia le había preparado.La investigación llevada adelante por el fiscal Maximiliano Larocca Rees apuntó contra un soldado del Regimiento, Brian Escobar, y su padre, Antonio Escobar. El auto Chevrolet Corsa que un vecino observó en la escena del crimen fue clave para iniciar las sospechas. Se supo que el joven, que entonces tenía 19 años, huyó en su moto a Concordia, donde abandonó cerca de la casa de un familiar y luego se tomó un remís a las afueras de la ciudad para escapar hacia Buenos Aires. El testimonio del remisero fue clave para confirmar las sospechas.. Ambos fueron detenidos unos días después en una casa de Tigre. Brian está con prisión preventiva en la cárcel de Paraná y su padre encarcelado en esta causa, pero detenido por el crimen ocurrido en la provincia de Buenos Aires.El cuarto sospechoso apareció un tiempo después, cuando se analizaron en detalle las cámaras de seguridad del Regimiento. En la grabación de una de ellas a la hora del asesinato se pudo advertir que otro soldado voluntario hacía señas de luces con una linterna a los asaltantes. Se imputó por esto a Diego Julián Corradini, quien está excarcelado, publicóEl fiscal solo espera una pericia de un cotejo telefónico y unos expedientes del Tribunal de la ciudad bonaerense de Campana, y como máximo en un mes solicitará la remisión de la causa a juicio oral y público. Pero se topará con un conflicto aún sin resolver.: "El hecho investigado afectó el servicio que en ese momento se encontraba prestando el soldado Bermani en un lugar destinado a la defensa nacional y que además se sustrajeron bienes de propiedad del Estado nacional, pudiéndose asimismo verse comprometida la responsabilidad de la Nación, no cabe duda alguna que nos encontramos en presencia de hechos de competencia exclusiva de los tribunales federales".Sin embargo, al ser enviado el expediente al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, el juez a cargo, Pablo Seró, también rechazó su competencia en el caso. El magistrado consideró que el homicidio de Bermani fue en el marco de un robo, y que no está exactamente determinado que hubiera ocurrido dentro de la jurisdicción del Ejército argentino.