Investigan el robo de 400 mil pesos que sufrió una contadora de Paraná

Foto: Ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Décima.-

Una contadora de la ciudad de Paraná sufrió el robo de una suma en efectivo de 400 mil pesos, compuesta por dólares y pesos.

Según contaron los vecinos, hubo un importante movimiento policial durante la tarde del sábado, en la zona de la vivienda afectada.

Se cree que los malvivientes ingresaron por el fondo de la finca, que se encontraría ubicada en zona Cristo Redentor, dado que no hubo roturas verificables en los ingreso del frente de la misma.



"Se trata de un estudio contable y no logramos detectar ningún signo de violencia para ingresar a la vivienda, donde el dinero estaba guardado", explicó a Radio La Voz, la Subjefa de la Departamental de Policía, comisario Alejandra Berón y sostuvo que hay "elementos importantes para la causa" que apuntan al entorno de la familia, ya que "ellos (por las víctimas del robo), están refaccionando su vivienda", puntualizó Berón.



Según trascendió el dinero estaba guardado en un placard y los propietarios, se dieron cuenta de la faltante del dinero cuando "encontraron que el lugar donde estaba, había sido desordenado mientras ellos no estaban en el domicilio", dijo la comisario.

Al parecer, la investigación apunta a gente que se desempeña en el domicilio, ya que según contó la Subjefa departamental, se están realizando refacciones en la vivienda. "Hay algunas cuestiones que estamos investigando, ya que había gente que estaba trabajando ahí; había albañiles y otros empleados", explicó Berón.