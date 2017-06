Dictaron 23 sentencias en Gualeguaychú por violencia contra la mujer en 2017

Las estadísticas que engloban a los casos de violencia de género son cada vez más abrumadoras en Gualeguaychú. El año pasado ya se habían triplicado las condenas por este tipo de delito con respecto a lo sucedido en 2015.

Para diciembre del 2016 se contabilizaron 28 condenas, pero este número sería superado ampliamente este año si se tiene en cuenta que en menos de seis meses 23 personas recibieron sentencias por el Tribunal de Juicios de Gualeguaychú por incurrir en delitos relacionados con la violencia de género.



Esta semana que pasó hubo cuatro nuevos condenados por este delito y dos de ellos recibieron penas efectivas de 3 años y 2 meses para uno y 6 meses para otro. El juicio abreviado sigue siendo el método al que la gran mayoría de los imputados se adecúa para resolver rápidamente las causas. Uno de los cuatro Matías Ariel Keppardt fue uno de los cuatro que recibió condena y fue el que recibió la pena más alta, debido a que tenía vigente una condena de 3 años de prisión condicional que le fue dictada en abril del año pasado por "hurto doblemente agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública y por la intervención de menores de edad en grado de tentativa, amenazas simples reiteradas y robo simple", publicó ElDía.



El joven de 21 años había intentado robar una moto, en compañía de otros dos menores, a la que le quitaron la cadena y candado, pero que no alcanzaron a robar porque advirtieron que los vecinos los habían descubierto y fueron atrapados a una cuadra cuando intentaban huir. Además tenía otros hechos, como ser las amenazas y el intento de apuñalar a un joven en diciembre de 2015, o por el robo de un parabrisas y un stereo de un Peugeot 504 estacionado en calle Etchevehere, entre Alberdi y Luciano Denis.



Por todo esto Keppardt no recibió pena efectiva pero se le ordenó "abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del uso de bebidas alcohólicas en la vía pública" y "someterse a tratamiento para rehabilitación por adicción a las drogas en el Hogar de Cristo que funciona en la Guardería Nazaret".

Luego de todo esto, Keppardt fue denunciado por un supuesto caso de violencia de género y decidió no acordar un juicio abreviado, sino que fue sometido a un debate. Se lo sentenció a 8 meses que se le unificó con la que tenía vigente y por ello le quedó una pena única de 3 años y 2 meses de prisión. Esta sentencia no está firme y es muy posible que su representante legal, José Morrison, recurra a Casación. Los otros condenados Otro de los hombres que recibió una condena de prisión efectiva fue Carlos Sebastián Izaguirre, que recibió 6 meses de cárcel debido a que tenía antecedentes condenatorios por el delito de encubrimiento.

En esa ocasión, el juez Eduardo García Jurado lo condenó ? junto a otro hombre- a seis meses de prisión efectiva a cumplir en la cárcel de Gualeguaychú, por recibir elementos que habían sido robados en un taller mecánico ubicado en calle Córdoba entre Teresa Margalot y Avenida 2 de abril, a principios de marzo de 2014.



Ahora, Izaguirre había sido imputado por los delitos de lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género y amenazas simples, pero a pesar de haberse sometido a un juicio abreviado, la sentencia no está firme porque el defensor oficial solicitará la sustitución de la pena por trabajos no remunerados para la comunidad.



Gerardo Gabriel Sola fue condenado a 1 año de prisión condicional por los delitos de amenazas simples (3 hechos), desobediencia judicial (4 hechos), lesiones leves agravadas por la relación de pareja y amenazas agravadas por uso de arma blanca.



Rodrigo Emanuel Cristaldo recibió 6 meses de prisión condicional por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas simples y daño. Estas dos últimas sentencias adquirieron firmeza inmediatamente.