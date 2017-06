Denunciaron a tres enfermeras por filmar a pacientes psiquiátricos teniendo sexo

En estos días se viralizó en Federal, un video grabado por empleadas del hospital psiquiátrico "Dr. Camino", en el cual se observaba a dos pacientes teniendo relaciones sexuales.



Al respecto, el Director del nosocomio, Mauricio Díaz, presentó la denuncia en sede de la Defensoría local, la que fue trasladada al Ministerio Fiscal. La Ministra de Salud del gobierno de Entre Ríos, Sonia Velázquez, fue puesta en conocimiento de la situación.



Según las averiguaciones realizadas por Federal al día, el responsable del psiquiátrico se presentó en la Defensoría de Federal para denunciar un gravísimo hecho, como lo es la grabación de un video filmado con un teléfono celular, por empleadas del nosocomio; las que no se conformaron con ello, sino que hicieron que las imágenes se viralizaran.



En el mismo se ve a dos pacientes teniendo relaciones sexuales, lo que podría no ser sorpresa en una comunidad en la que conviven pacientes de ambos sexos; sino que fuera filmado y divulgado; como una situación graciosa, pero que en realidad es una terrible falta de respeto para con los pacientes, a quienes tienen obligación de proteger.



Las tres empleadas a las que se oye, les divierte la situación, y al momento de la filmación, no se encontraban en su lugar habitual de trabajo, sino que habrían ido de ex profeso para tomar las imágenes; el hecho habría ocurrido en la vereda de uno de los edificios de la parte posterior de la institución.



El Director del Hospital Psiquiátrico, enojado por la situación, no solo tomo las medidas internas necesarias, poniendo al tanto a las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, dialogando incluso con la Ministra Sonia Velázquez; sino que también se apersonó en sede la Defensoría para presentar la denuncia, quienes la hicieron llegar a la Fiscalía.



Se espera la intervención de la justicia para determinar responsabilidades ante la desagradable, morbosa y despreciable actitud de las empleadas que tomaron las imágenes; como también las sanciones que pudiera caberles en el ámbito administrativo, luego del sumario que se les haga. Trascendió que podrían recibir una severa sanción, que podría ir entre la suspensión laboral, e incluso la cesantía.





En el video se oye a las tres empleadas, incluso a una se le ve la cara, que caminan con el teléfono encendido hacia el lugar donde dos pacientes mantenían relaciones sexuales, y a la que les divierte la situación, agregando vulgares comentarios. (Federal al Día)