Chocaron dos camiones y los vecinos se llevaron parte de la carga

Dos camiones colisionaron sobre la autopista a Buenos Aires, a pocos metros de la avenida Circunvalación de Rosario, este viernes y se originó una larga fila de vehículos varados que se extendió por unos 10 kilómetros.



Además, vecinos de la zona se apiñaron en el lugar para llevarse parte de las cargas transportadas: arena, en un caso, por lo concurrieron munidos de baldes y palas, y paquetes de jabón en polvo que eran transportados por el otro vehículo.



Por la colisión, uno de los vehículos volcó hacia la banquina y derramó la carga de arena que llevaba en el acoplado, ante lo cual vecinos de las adyacencias arribaron al lugar con baldes y todo tipo de recipientes para llevarse la arena.



El otro camión accidentado quedó sobre el asfalto por lo que se obturó el tránsito. De este vehículo de gran porte cayeron paquetes de pan de jabón que también fueron tomados por habitantes de viviendas cercanas.



Ambos choferes resultaron ilesos. Uno de ellos relató: "No sé lo que me pasó. Solamente siento el impacto y nada más y corrí a sacar al otro chofer. Gracias a Dios no pasó nada". Además, reseñó que no pudo evitar que robaran la mercadería: "Vino acá la gente de la villa a sacar todo, se llevaron muchas cajas, pero no podía hacer nada, así que miraba".



El otro camionero tampoco pudo determinar la mecánica del accidente: "Estoy bien, no tengo nada, no sé qué pasó", apenas dijo aún conmocionado.



La Capital.