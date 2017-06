Una dotación de Bomberos Voluntarios concurrió al conocido "Paseo de los Trenes", en la localidad de Oro Verde, ya que un vagón, en el que funciona la cocina de un restaurant, se estaba incendiando.



Inmediatamente pudieron apagar las llamas y el incendio no se propagó. "Conocemos la madera que tiene y es propensa a expandirse. Afortunadamente no pasó a mayores. Nosotros dispusimos el enfriamiento de la estructura. No sabemos cómo se originó el fuego", contó un bombero a Elonce TV.



En el lugar, que está frente al Polideportivo, funciona un comedor llamado Pompeya. No hubo personas lesionadas.