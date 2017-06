A punta de pistola, asaltaron una tómbola por segunda vez en la semana

Una tómbola ubicada en Avenida Newbery 1755, a pocos metros de Avenida Zanni, de Paraná, sufrió un violento asalto a mano armada. Según indicaron los propietarios, es el segundo en la semana: el primero fue el lunes y el segundo este viernes.



Graciela, contó a Elonce TV que "no se puede seguir así, nosotros tenemos que trabajar, es nuestro único medio de vida. El primer robo fue el lunes a las 20.30, estaba mi marido solo y no había nadie. Este viernes sufrimos el segundo, alrededor de las 19.30, había cuatro personas detrás del mostrador, había gente en el local, gente en la calle, en la vereda. Entraron tan descaradamente como si fuese una zona liberada. Me apuntaron en el pecho".



Los delincuentes se llevaron todo el dinero que había, cuya suma la mujer prefirió no dar a conocer. "Nos roben lo que nos roben es nuestro laburo, vivimos honradamente y nos pasan estas cosas. Es dinero nuestro y no tienen por qué venir a robarlo así", agregó.



En ese sentido, manifestó que al local lo tienen hace 25 años y desde entonces sufrieron alrededor de 10 asaltos. "Hace como cuatro años que estábamos tranquilos y ahora de nuevo. No pienso pagar más un impuesto hasta que me garanticen seguridad y que pueda trabajar tranquila", finalizó. Elonce.com