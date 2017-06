Murió en el acto al estrellar su auto contra un camión en Rosario

Un joven de 25 años murió en el acto esta madrugada al estrellar su vehículo contra un camión parado ante el semáforo en Pellegrini y Maipú, en la ciudad de Rosario.La fiscal de la Unidad de Homicidios culposos Mariana Pronutto, quien está a cargo de la investigación del fatal accidente dijo que "no se pudo establecer en este primer momento la velocidad a la que circulaba el auto en el que murió la víctima. La calzada estaba resbaladiza y hay que esperar el análisis concreto de los peritos".En declaraciones periodísticas en el lugar del siniestro, la funcionaria ratificó que el conductor del Clío viajaba solo y no contaba con documentación tanto personal como del vehículo que pudiera acreditar su identidad."Esta persona, por lo que pudimos ver, no tenía documentación. Tampoco tenía colocado el cinturón de seguridad, o al menos su cuerpo no tenía marcas de haber llevado cinturón de seguridad", sostuvo la fiscal.Prunotto expresó que con las primeras observaciones en el lugar era difícil poder estimar a qué velocidad iba el auto. "La Policía de Investigaciones hizo un relevamiento del lugar, pero al estar la calzada mojada es difícil constatar estos detalles. Este tema con las fotografías y la planimetría lo va a estudiar el perito. En la intersección no hay cámaras de video públicas y en principio el semáforo estaba funcionando".En ese sentido, la fiscal sostuvo de acuerdo a los testimonios recolectados esta mañana que la primera hipótesis es que "el camión estaba detenido y esta persona lo impacta por detrás".El personal de Alumbrado Público "no hacían tareas de mantenimiento. Estaban volviendo a la base y esperando que el semáforo les diera paso. El chofer del camión no puede declarar porque está en calidad de imputado. Por ende puede declarar en presencia de su abogado y delante de un juez".La fiscal agregó que el cuerpo de la víctima fue derivado al instituto Médico legal para que pueda ser identificado por algún familiar.