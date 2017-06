Intentaba encender una estufa y reventó la válvula de la garrafa

El reventón de la válvula de una garrafa de diez kilos provocó un principio de incendio y quemaduras en la persona mayor que la manipulaba. El hecho se produjo minutos antes de las 19:00 de este jueves en una vivienda ubicada en Tulio González 21, de San Salvador.



De acuerdo a lo indicado por Bomberos Voluntarios a Mercurio TV, todo habría comenzado cuando el vecino, de apellido Santos, intentaba encender una estufa colocada en una garrafa de diez kilos.



En primera instancia, el hombre fue socorrido por una sobrina, que lo retiró al patio de la vivienda y, posteriormente, trasladado por una ambulancia al hospital San Miguel, ya que sufrió algunas quemaduras en su cuerpo, principalmente en manos y cara, las cuales no revestirían mayor gravedad. La familiar también sufrió quemaduras menores.



Las llamas se sofocaron cuando se consumió todo el gas, ya que al no tener válvula, los Bomberos Voluntarios no pudieron hacer lo habitual en este tipo de casos, que es cerrar la garrafa, consignó Reporte Cuatro.



En el hecho, intervino además personal de la Policía, quien interrumpió el tránsito para que los bomberos puedan cumplir con su tarea.