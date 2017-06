Caso Matías Segovia: "El cuerpo fue depositado en el lugar en que fue hallado"

Matías Segovia era el menor de siete hermanos que nacieron y se criaron en el sureste de Paraná. Su familia intentó, pero no pudo alejarlo del consumo de las drogas, él siempre volvía a caer. El 19 de febrero pasado fue a comprar y no lo vieron más. Después de 22 días, lo encontraron muerto, colgado del gajo de un árbol cerca de su casa.La Fiscalía asegura que el imputado José Gómez trasladó el cuerpo y simuló la escena del suicidio.Ignacio Aramberri, fiscal que interviene en la causa por la muerte de Matías Segovia, mencionó enque se confirmó "con la autopsia, que el cuerpo del muchacho había sido depositado y colgado en ese lugar, de la forma en que fue hallado"."Pudimos determinar gracias al trabajo de los forenses, que presentaba una lesión mortal que había alcanzado la aorta, y que como consecuencia de eso, se produjo el fallecimiento", agregó además.Ante la consulta de si el cuerpo se lo habría preservado en otro lugar, destacó: "Está dentro del marco de las hipótesis. Si nos remitimos a la evidencia que fue colectada, con posterioridad a la desaparición, y nos remitimos a los resultados de la autopsia, vamos a concluir que el cuerpo por lo menos fue ocultado, y alguien lo hizo aparecer en esas condiciones". Enseguida acotó: "No está agotada la tarea científica que es de protocolo realizar en estos casos, a modo de ampliar el informe autópsico".Hay un detenido por el hecho, José Gómez. "Su vinculación con la muerte de Segovia, aparece sustentada en testimonios que entendemos, son vitales en la causa, que permitirán avanzar y sostener, eventualmente, una acusación ante un tribunal de juicio".El fiscal recordó que no se halló ningún arma, en relación con el hecho. "En los primeros tramos de la investigación, se requisó la vivienda del actual detenido y no fue hallado elemento que puedan vincularse con el modo en que terminó siendo lesionado de gravedad, Segovia".Respecto a la posibilidad de que hubiera algún cómplice, Aramberry aseveró: "No está agotada la investigación, tanto por la presunción de que hubiera cómplices con la producción de la muerte, sino también con el ocultamiento del cuerpo".