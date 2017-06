Totalizan 18.000 los kilos de marihuana incautados en el río Paraná

Finalmente, se confirmó que fueron 18 las toneladas de marihuana que eran trasladadas por el río Paraná en un convoy de 12 barcazas, las cuales fueron incautadas el martes pasado. Sin embargo, en torno al operativo emergió una polémica entre Paraguay y Argentina.El fiscal general adjunto antidrogas de Paraguay, Marco Alcaraz, dijo: "Este es un trabajo de inteligencia paraguayo que viene desde hace tiempo. No hubo participación de las instituciones del vecino país. La incautación no contó con apoyo argentino", según reflejó el diario Última Hora, de Asunción., a la tarde, fuentes cercanas a la ministra Patricia Bullrich insistían en que la Prefectura argentina había pasado al Senad el dato de que una embarcación cruzaría un importante cargamento de cannabis; se previó, incluso, hacer el secuestro en aguas argentinas. Anoche, en Paraguay afirmaban que el remolcador, que llevaba 12 barcazas, tenía como destino Puerto Palmira, en Uruguay, aunque presumiblemente la droga iba para la Argentina. Pero repetían que ellos solos habían hecho todo el trabajo.Los 18.000 kilos de marihuana que estaban escondidos en la bodega de un convoy de 12 barcazas cargadas con soja, que transportaba el remolcador Juanjo A. Fueron detenidos 18 tripulantes.El tráfico de marihuana en barcazas y buques por la Hidrovía es menos común que por otras vías, como la terrestre o aérea. Pero el volumen es mucho mayor. En dos cargamentos confiscados en 2016 en Paraguay se secuestraron 32 toneladas de cannabis que iban aguas abajo. Se tendrían que haber usado 80 avionetas para trasladar semejante carga. En el centro y el norte paraguayos más de 6500 hectáreas de tierra fértil rebosan de cannabis, del cual sólo el 5% es para consumo interno. Se calcula que las dos cosechas anuales de marihuana superan las 50.000 toneladas.Para incrementar los controles en la Hidrovía -ruta fluvial estratégica- la Argentina y Paraguay sellaron un acuerdo en abril pasado. La colaboración entre ambos países no empezó de la mejor manera: en el primer operativo de envergadura surgieron los roces.La fiscal antidrogas de Paraguay, Elva Cáceres, a cargo de la investigación, afirmó que "desde hace tiempo el Ministerio Público y la Senad abrieron una investigación sobre este caso. A raíz de una escucha telefónica que hacía referencia a una embarcación en la zona de Itapúa se trasladó un grupo de vigilancia al lugar, que detectó que era cierto lo que se estaba escuchando, y se realizó el procedimiento".Cáceres aclaró: "No hubo intercambio de información de inteligencia entre Argentina y Paraguay en este caso. El trabajo no se realizó en el marco del convenio de cooperación entre ambos países".Sin embargo, Bullrich insistió en que fue un "éxito el trabajo conjunto" en el secuestro de la marihuana en aguas paraguayas."La Prefectura Naval Argentina tenía una investigación en marcha desde hace tiempo sobre una barcaza que iba a ser contaminada con marihuana. Esta fuerza estaba a la espera de la salida de esa embarcación y la Senad de Paraguay le pidió información a Prefectura, que indicó cuál era la barcaza que estaba contaminada. La fuerza paraguaya intervino ante movimientos extraños en el puerto", esgrimió Bullrich.Precisó: "La idea era que la embarcación se dejara circular hasta aguas argentinas porque la información de la operación la tenía la Prefectura argentina. Pero al ver un movimiento extraño se decidió interceptar la barcaza en aguas paraguayas. El intercambio de información dio buen resultado. Tanto es así que hablé con los directivos de la Senad y ellos mismos sacaron una comunicación hablando del operativo conjunto", dijo Bullrich. El comunicado de la Senad, sin embargo, no habla de la participación argentina.