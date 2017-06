Se fue "de viaje" con un amigo: Su familia está desesperada y piden que vuelva

La familia de un joven llamado Fabricio Ramírez está desesperada. Se fue de viaje a un destino desconocido y piden que regrese.



Su papá, Walter, indicó a Elonce TV que "nosotros trabajamos juntos en un taller de refrigeración. Él está hasta las 18 porque después va a la escuela. A esa hora le di la llave de casa, se fue a cambiar y supuestamente iba a la institución, pero nunca llegó. Cerca de las 22 me mandó un mensaje diciéndome que se iba de viaje por unos días para `despejarse´. Explicó que estaba en la casa de un amigo, Nahuel, con una familia bien".



En ese sentido, el hombre informó que a las 13 de este miércoles el joven volvió a escribirle expresándole que "estaba bien, que no se preocupen por él". Por la noche, se comunicó desde un número privado pidiendo que "no haga tanto espamento".



"Solo queremos que aparezca. Es la primera vez que pasa una cosa así. Pedimos que vuelva, que no va a pasar nada. Me dice que está en un campo. Primero se fueron a Nogoyá y después a Córdoba, supuestamente. Queremos que vuelva, estamos todos preocupados por él", agregó. Elonce.com