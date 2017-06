Investigan las causas de la muerte de una beba en el hospital de La Paz

El pasado lunes, cerca de la medianoche, una familia de apellido Pereira acudió al hospital 9 de julio de la ciudad de La Paz para que los médicos atendieran a su beba de 6 meses ya que presentaba problemas para respirar. Minutos más tarde la pequeña falleció, presuntamente al ahogarse con leche.No obstante, la familia denunció que la menor no fue bien atendida y expresó sus sospechas en torno a que habría fallecido por negligencias en el nosocomio.Al respecto, el fiscal Alfieri afirmó que están investigando como ocurrieron los hechos. "En principio pedimos que se le practique una autopsia para saber por qué falleció y segundo hemos secuestrado toda la documentación del hospital, historia clínica, etc", dijo al programa radial "Mañanas en Positivo"."No podemos aventurarnos a decir si hubo negligencia o no porque no tenemos los resultados de la autopsia. De todas formas vamos a investigar a fondo para trasmitir tranquilidad a la familia y la sociedad, aseguró Alfieri.Por otra parte, el director del nosocomio, Darío Engelman, afirmó que "se hizo todo lo humanamente posible para atenderla de la mejor manera", pero que al igual que la Fiscalía investigan que fue lo que pasó.

La bebe se llamaba Luana Pereira, hija de Alberto Pereira y Florencia Diaz, publica El Ojo Mirador.