Robaron en la casa de una abuela de 100 años: Sospechan de dos adolescentes

Foto: Robaron en la casa de una abuela de 100 años Crédito: Uno

Una señora de 100 años sufrió el ingreso de delincuentes a su casa en Los Yaros y Facundo de Paraná.



Aprovechando su edad y la madrugada, forzaron la cerradura de la puerta de ingreso, y tomaron todo lo que pudieron del pasillo central de la casa ubicada en el barrio Anacleto Medina, a unos 400 metros de la comisaría novena.

Mientras la abuela descansaba, se llevaron un televisor, un horno eléctrico, un ventilador y otros elementos de valor.



Una de las nietas de la abuela, Alejandra contó a diario Uno: "Son realmente unas porquerías los que hicieron esto, porque no tienen compasión de nada. Seguramente sabían que ella estaba durmiendo y por ello avanzaron con mucha tranquilidad".

Dicho esto, relató que por datos aportados por vecinos, se sospecha de dos adolescentes de la zona que tienen severos antecedentes por robos. "Ojalá hagan algo para que esto no quede impune y por mi abuela, Virginia Franco", resaltó.



"La abuela nos contó hoy al mediodía que ella escuchó a una chica hablando, y pensó que era una de nosotros, por lo que siguió durmiendo. Luego al despertarse vio todo revuelto", resaltó.



La denuncia fue formulada este martes al mediodía en la comisaría novena, luego de que sus familiares fueran a visitar a la abuela regularmente. Tras percatarse del hecho delictivo, y ver que la víctima no sabía nada, es que se hizo la presentación policial.

Las autoridades de la comisaría novena afirmaron que están "trabajando en el esclarecimiento del hecho, y si bien hay sospechosos que serían menores de edad, realizaremos los procedimientos necesarios para aclarar esto".