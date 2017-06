Oftalmólogo hará tareas comunitarias por una muerte en accidente de tránsito

El dolor de la familia del motociclista muerto

La Jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Dra. Paola Firpo, resolvió suspender el juicio a prueba por tres años al oftalmólogo Pablo Lódolo por la muerte de José Álvarez en un accidente de tránsito registrado sobre Acceso Norte en noviembre pasado.La magistrada le impuso a Lódolo, reglas de conducta, la realización de tareas no remuneradas relacionadas con su profesión en la Unidad Penal Nº1 y en el hospital materno-infantil San Roque de Paraná, por el término de dos años, y un curso de concientización vial, supoLódolo conducía una camioneta Hyundai Veracruz por la zona de Acceso Norte, el pasado 5 de noviembre en horas de la madrugada, cuando embistió y mató al motociclista José Álvarez.En la audiencia judicial, el defensor Miguel Ángel Cullen pidió la suspensión de juicio a prueba y dejó sentado que el profesional reparó el daño con la familia de la víctima en la instancia civil.Según registró, el oftalmólogo respondió las preguntas de la jueza Paola Firppo, y la viuda de Álvarez pudo presenciar la audiencia de juicio abreviado.Lódolo llegó a la audiencia de suspensión de juicio a prueba por homicidio culposo, pero ante el pedido de sus defensores Dres. Miguel Ángel Cullen y Emilio Fouces, con la anuencia y consentimiento de las Fiscales, Dra. Matilde Federik y Dra. Melisa Saint Paul, y el abogado de la Querella Particular, Dr. Guillermo Smaldone, la Jueza de Garantías Nº 1, Dra. Paola Firpo, resolvió suspender el juicio a prueba por tres años, e imponer a Lódolo como reglas de conducta, la realización de tareas no remuneradas relacionadas con su profesión en dos instituciones de la capital provincial por dos años, y un curso de concientización vial.No se le prohibió la conducción de vehículos, ya que el profesional se comprometió a manejar autos de baja cilindrada porque según argumentó, así se lo demanda su profesión. También deberá hacer un curso sobre educación vial. Según se informó, Lódolo será controlado por la Oficina de Medios Alternativos del STJ.De acuerdo a lo que pudo registrar este medio, en la audiencia se comprobó que Álvarez circulaba sin casco, con exceso de velocidad y tenía más de 2 puntos de alcohol en sangre y había consumido cocaína.En la oportunidad, Lorena Acosta, la viuda de la víctima fatal de este hecho, anteaseguró que la familia quedó satisfecha con el acuerdo en la instancia civil. "Es difícil. Lo único que me quedan son mis hijas y mis nietas", acotó al respecto.