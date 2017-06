"Voy a matar a toda tu familia", dijo el sospechoso de balear a su ex suegro

Dos hechos relacionados

El violento episodio ocurrido el domingo poco después del mediodía en el barrio Mosconi de Paraná, tendría un trasfondo de violencia de género. Gustavo Maldonado recibió dos balazos por la espalda cuando empujaba un auto que se había quedado, y pudo identificar a su exyerno como el agresor.Se trata de Carlos Alejandro Díaz, alias Pitu, quien era intensamente buscado por la Policía, y ayer por la tarde se entregó en Fiscalía. En su domicilio secuestraron armas de fuego y proyectiles. En tanto, ayer en horas de la madrugada,El vehículo quemado es propiedad de un cuñado de la expareja de Díaz, y estaba en la casa donde vive la madre de la joven.De este modo, la familia de Maldonado asoció ambos episodios a las amenazas recibidas por la chica en cuestión, ante la negativa de retomar la relación:. Y al parecer, está decidido a cumplir la promesa.Aunque esto no está demostrado aún en la investigación, es una de las versiones que se manejan y la que fue aportada tanto por la hija de Maldonado como por el entorno familiar.En diálogo con, Lorena, hermana del hombre baleado el domingo, contó:, le dijo 'ahora vas a ver lo que voy a hacer, te voy a matar a tu padre, tu madre y toda tu familia".Además, contó queRespecto del estado de salud de Maldonado, Lorena dijo que "está bien, aunque tiene para tres semanas más. Se le perforó un pulmón y no le pueden sacar un plomo, igual está fuera de peligro"., y declararía ante el fiscal Santiago Brugo cuando los médicos determinen que está en condiciones para hacerlo.el domingo por la noche. Luego de distintos procedimientos,, en el marco de esta investigación, porque aúnen calle Romina Iturain y Estado de Palestina, ya que en el auto Renault 19 iban dos personas. Algunos señalan a un familiar del sospechoso, pero aún no hay nada certero al respecto.En el marco de esta pesquisa, los uniformados realizaron allanamientos en tres domicilios del barrio Mosconi Viejo de Paraná, donde viviría y frecuentaría el supuesto autor del hecho investigado.En estos domicilios secuestraron dos cargadores de arma de fuego calibre 22, con 19 cartuchos, una carabina 22 larga y 22 proyectiles.Estos elementos que fueron remitidos a la Dirección Criminalística a fin de determinar mediante pericias, si guardan relación al hecho investigado. En este sentido, cabe recordar que se pudo establecer eran calibre 22 las balas que impactaron en el cuerpo de Maldonado.