Robaron un almacén previo forzar la puerta de ingreso

La verdulería y almacén ubicado en la esquina de Del Valle y Chacabuco, en Gualeguaychú, sufrió un robo por parte de personas desconocidas que forzaron la puerta de entrada. El propietario de la despensa dijo que se llevaron la balanza, la cortadora de fiambre y mercadería.



Al respecto, el damnificado apuntó a la falta de luminarias en la zona. "Desde hace varios días el alumbrado público de la esquina no funciona y en la madrugada de este lunes, la Policía me avisó que la puerta de entrada al negocio estaba abierta. Aparentemente hicieron palanca para lograr abrir", contó Néstor Ross a Radio Máxima.



"Hace 12 años que tengo el negocio y es la primera vez que me sucede algo así y es posible que puedan haber tenido el apoyo de algún vehículo, por la cantidad de cosas que robaron", contó.



A escasos metros de la verdulería fue robada el lunes en horas de la madrugada, el fin de semana asaltaron a la responsable de la agencia de quiniela. Un malviviente a punta de pistola redujo a la propietaria para alzarse con la recaudación de la mañana.



El hecho ocurrió el sábado, cerca de las 14, cuando una de las propietarias del negocio ubicado en calle Del Valle a la altura de Chacabuco se disponía a cerrar la atención al público.



En ese momento un individuo, con un casco puesto, irrumpió en el local y bajo amenazas se alzó con unos 2000 pesos de la caja.



"Date vuelta y tirate al piso" fue la orden del delincuente, mientras pedía por celulares y más dinero. Mientras tanto, en la puerta del local, otro sujeto -también con casco- sobre una motocicleta hizo de apoyo, hasta que el malviviente salió para ambos darse a la fuga.



Se dio intervención a la División investigaciones dónde en el marco de averiguaciones realizadas se irradiaron características de los sujetos y del motovehículo, logrando la comisaría segunda interceptar en calles Rubén Darío y 3 de Febrero a una moto de similares características al mando de un joven de 18 años, que fue aprehendido y trasladado a la Jefatura, en tanto que la moto fue secuestrada.



Horas más tarde se realizó un allanamiento y requisa domiciliaria en el barrio 20 viviendas en el marco de la causa que se investiga a cargo del fiscal, Dr. Sergio Rondoni Caffa.