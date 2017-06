El rostro del "Rescatador" en el Tribunal: Cobró por recuperar más de mil motos

Más de mil motos

Estafas reiteradas

Los hechos

Cómo operaba

Turbio negocio

Muchas personas en la ciudad de Paraná lo conocían y sabían de su "labor", ya que el robo de motos en la ciudad es uno de los ilícitos más comunes en la capital provincial y que no detiene su redituable marcha., pero el 13 de marzo en 2012 fue detenido, tras ser investigado a raíz de la gran cantidad de motos quey en esta nota, se lo puede ver ante el tribunal, acompañado de su abogado defensor, Hugo Gemelli.En el tribunal se ventiló que Lenardón cobraba 300 pesos por cada moto recuperada y según se dijo en la audiencia, el ex policía y titular de una agencia de Investigación Privada,La Fiscalía a cargo de la doctora Carolina Castagno trabaja intensamente para poder llegar al juicio abreviado y acordar una condena para el ex policía,. La audiencia comenzó este martes y Lenardón es acusado de: Lenardón acumula más de 80 denuncias en su contra.Lenardón llega a juicio en libertad, pese a los hechos que se le acusan y la audiencia está encabezada esta mñana, por la jueza Marina Barbagelata.El imputado formaba parte dede los robos para pedirles el posterior rescate económico por su vehículo.El sujeto se presentaba como el titular de la agencia de investigaciones privadas Escorpio y que estaba vinculado con el aceitado negocio del robo de motos.Este personaje se movía en el anonimato y ante la situación del robo de una moto, "aparecía" para ofrecer sus servicios.Además, exigía exclusividad y prohibía comunicar a la Policía tal situación, comentarios u otra acción paralela para ubicar el rodado.Horas después, el sujeto se comunicaba con el dueño de la moto para darle el parte de la situación: si la moto estaba desarmada, alterada o intacta.Si el negocio se concretaba, en apenas unas horas más,Según trascendió Lenardón exigía que sólo concurra el interesado en recuperar el rodado, sin acompañantes. De lo contrario,