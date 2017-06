Atacaron a piedrazos a un colectivo y lesionaron a una pasajera

Menores atacaron a piedrazos al interno 2 de Buses del Uruguay, en momentos que el colectivo era conducido por Daniel Aragon. El hecho se registró sobre el bulevar Mosconi, al norte del bulevar 12 de Octubre, en Concepción del Uruguay, alrededor de las 17.15 de este lunes.Según publicó, el piedrazo dio de lleno en una de las ventanillas del lateral izquierdo, con tal mala suerte que la piedra terminó impactando contra la humanidad de Blanca Elizabeth Vouilloud, de unos 40 años.La mujer, sufrió el golpe sobre el lado derecho de su rostro, lo que le provocó lesiones, por lo que la misma empresa dio aviso y procedió a trasladarla a un centro asistencial para las curaciones pertinentes.El responsable de la firma Buses del Uruguay, lamentó lo sucedido y no ocultó su malestar e indignación por el hecho. "No es la primera vez que pasa algo así. Nuestras unidades sufren generalmente ataques de estas características en zonas del Barrio La Rural o en el tránsito pesado. No sabemos qué hacer y generalmente son menores cuyos padres nada hacen para que no cometan estos actos temerarios. Por suerte la pasajera no sufrió otras consecuencias", destacó el responsable del transporte de pasajeros urbano.Tras el suceso, el trabajador del micro, junto con la empresa, se disponían a radicar la correspondiente denuncia en la Comisaría Tercera, en tanto que la víctima fue dada de alta y se retiró a su domicilio.