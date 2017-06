Rosario: En siete meses, tres personas murieron chocadas por colectivos

Desde noviembre pasado, tres personas murieron en distintos accidentes que tuvieron lugar en la avenida Alberdi en la ciudad santafesina de Rosario, a lo largo del llamado Metrobus. En este marco, el concejal Diego Giuliano le pidió a la intendencia municipal repensar su implementación al considerar que esa traza forma parte de un paseo comercial, lo que cual, es contradictorio con un carril de flujo rápido.



En la noche del domingo, un chico de 16 años perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo en Alberdi y Gorriti. "Pero no es la única muerte que hay lamentar" asegura Rosario3.com. El 23 de mayo pasado, una mujer de 61 años fue atropellada en Alberdi y Juan José Paso por un colectivo de la línea 35/9 verde y murió a los 9 días; mientras que el 11 de noviembre pasado un hombre de 45 años fue embestido por un colectivo de Rosario Bus y murió en el acto. En tanto, el 1º de noviembre, un colectivo arrolló a una nena de 6 años en Alberdi y French y le ocasionó heridas graves.



Los vecinos tiene previsto realizar este lunes desde las 19 una protesta en Alberdi y Gorriti una para exigir señales de tránsito y controles vehiculares en el lugar. Giuliano advirtió que "tenemos acá una problemática grave, no es imprudencia de los vecinos cuando tenemos hechos fatales en tan poco tiempo además de heridos a raíz de este invento del Movibus que bien llevado podría tener beneficios pero esto de aumentar la velocidad del transporte público en avenida Alberdi en las condiciones en las que se está dando, tiene estas consecuencias".



"No se puede echar la culpa a las víctimas fatales", remarcó el edil y señaló: "no es la 9 de julio en Buenos Aires y ya lo planteamos. Es una zona de paseo comercial donde la gente se relaja un poco, está más distraída y esto no fue tenido en cuenta. Siempre pasa, el Municipio toma medidas y no mide antes el impacto", acusó.



En ese sentido, se dirigió a Mónica Fein: "Le pido a la intendenta que se lo replantee, que lo piense. El Movibus está en un lugar que hay que replantear porque el tránsito rápido en avenidas acostumbradas al paseo es contradictorio", remarcó. Finalmente, indicó: "Estamos en dificultades y hay que reconocerlas después de las muertes ocurridas".