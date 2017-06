Implementarán restricciones en visitas a las cárceles entrerrianas

El titular de la Unidad Penal N° 2 de Gualeguaychú, Alejandro Mondragón, confirmó que tras el caso de la niña que habría sido abusada en la cárcel de Paraná , se han impartido una serie de medidas que cambiarán la forma de cómo se estaba trabajando hasta el momento."Se verá afectado lo que se denomina la unidad familiar, que tendrá restricciones a partir del 1° de julio. La unidad familiar, ahora se denomina visita de reunión conyugal", adelantó para luego explicar: "La superioridad dispuso que haya restricciones de esas visitas y ya no podrán pernoctar sino permanecer solamente en el horario de 8 a 19".Mondragón explicó que el 30 de junio es el último día del sistema viejo y a partir del 1° de julio comienza a regir esta nueva disposición, que ya fue comunicada a los internos. Como era de esperar, la decisión no cayó bien en la población carcelaria, más allá de que se aplique en todas las unidades penales de la provincia.Para Mondragón la medida adoptada si bien tuvo como detonante el lamentable suceso ocurrido en la Unidad Penal N° 1, en rigor se venía analizando a raíz de una serie de hechos que llamaron la atención y para ilustrar con un ejemplo, recordó el femicidio que cometió el condenado Marcelo Schiaffino cuando mató a golpes de puños a su pareja, en momento en que ella lo estaba visitando en la propia unidad penal."Vale aclarar -acotó Mondragón- que las mayores restricciones las padecerán aquellos internos que están relacionados con delitos sexuales y en la Unidad Penal N° 2 no tenemos internos con esas características delictivas". Y reiteró a: "Por eso la mayor restricción está vinculada con lo que se denomina ahora la visita de reunión conyugal".