Denuncian que no hay avances en la causa por el atroz crimen de una mujer

Se cumplen siete meses del atroz crimen de Jéssica Dos Santos. La mujer tenía 35 años y su cuerpo fue hallado descuartizado el 9 de noviembre de 2016 en un camino vecinal de Bajada Grande, en Paraná.Mientras pasa el tiempo, su familia denuncia que la causa no muestra avances y que los allanamientos, pruebas y testimonios no derivan en nada. "En estos siete meses no ha sucedido absolutamente nada", aseveró la madre de la víctima.Los resultados de las pericias realizadas fueron negativos porque no había nada que ligara a los elementos secuestrados con la causa. Incluso, aún no están los resultados de los hisopados.Se recordará que durante las investigaciones, se allanó una casa de Bajada Grande, a metros de comisaría 11. Más precisamente en el domicilio de un vecino que ya tuvo antecedentes por un caso ocurrido en 2011, cuando dos perros de su propiedad mataron a una mujer en Bajada Grande.También se habían secuestrado zapatillas y prendas de vestir, ensangrentadas en un contenedor, y luego se allanó una vivienda próxima al lugar, en la zona de calles Ameghino y República de Siria, del barrio La Floresta."Hoy te digo que para la Justicia estamos prácticamente en el olvido. Desde la División Homicidios de la Policía, nunca más llamaron. Somos víctimas de violencia de género, y la Justicia se nos está riendo en la cara", expresó la mujer.La asociación civil Red de Alerta de Entre Ríos acompaña a la familia de Jéssica. Ante la falta de avances en la investigación, inició una campaña para recolectar datos que puedan ayudar a esclarecer el femicidio. La información se puede aportar de manera anónima al 0343 155123087 o a reddealertaer@yahoo.com.ar "Se nos hace cada día más difícil, es muy triste, muy doloroso. Y quienes están en la Justicia hacen que esto sea más doloroso aún. Somos pobres, no tenemos dinero y tal vez por eso no hay nada", manifestó la madre de Jéssica.La causa está en manos del fiscal Álvaro Piérola.