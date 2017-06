La Policía brindó recomendaciones por final de la Liga Paranaense de Fútbol

El encuentro se disputará en el Club Sportivo Urquiza ubicado en intersección de calle Ameghino y Burmestein de la capital provincial.

Desde la Jefatura Departamental de Policía se dispuso el denominado ¨Operativo Piloto - Volvamos con la Familia a las cancha-¨.

Se adoptarán medidas, con la finalidad que el público que concurra al estadio como así también los vecinos, tomen conocimiento para evitar inconvenientes.



Ingreso al Estadio: El predio deportivo del club Sportivo Urquiza, estará habilitado al público a partir de las 13:30.



Los simpatizantes del Club Ciclón del Sur ingresarán por calle Burmestein, donde, contarán con boletería próximos al acceso.



Los simpatizantes del Club San Miguel ingresarán por intersección de calles Ernesto Clarck y República del Líbano.





- Recomendaciones generales :



A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:

- Botellas de vidrio ni plásticas.-

- Cintos con hebillas metálicas.-

- Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares.-

- Pirotecnia.-

- Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política.-

- Porta banderas con caños plásticas que no excedan los 2 mts. y no mayor a los 5 cm. De diámetro.-