Alumno de 14 años se peleó con otro de 16 y lo apuñaló 12 veces, en el aula

El episodio ocurrió en la escuela secundaria 11, ubicada en las calles Malambo y Tranquera del barrio Don José de Florencio Varela, cuando un alumno de 16 y otro de 14 se insultaron y golpearon.



El más chico de los involucrados en la pelea fue hasta su aula, sacó un pequeño cuchillo de su mochila e ingresó a la clase en donde estaba el de 16.

Allí, ante la presencia de compañeros le dio 12 puñaladas en brazos, axila, hombro y cerca de la ingle, pero la más grave fue en la zona del abdomen con compromiso de sus intestinos.



Cuando los preceptores llegaron, la víctima fue llevada en el auto del vicedirector de la escuela hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) y de allí lo derivaron al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, tras lo cual fue trasladado a una clínica privada de Quilmes, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica.



"¿Dónde están las autoridades?, que alguien me explique lo que pasó. Mi sobrina llegó toda ensangrentada a casa porque fue ella la que lo sacó del aula. El pibe con bronca que no sé de dónde la sacó, entró y le dio 12 puñaladas, estaban en hora de recreo y mi hijo no sale al recreo", puntualizó Mabel, la madre del niño a la prensa.



La mujer aseguró que "ninguno de los directores de la escuela está capacitado para dirigir tantos chicos, ninguno se acercó a ver como estaba. Acá los chicos entran con porros, armas y las autoridades no se dan cuenta de nada".



Si bien la madre y algunos alumnos aseguran que se trató de un caso de bullying porque el agresor hostigó por su obesidad a la víctima, las autoridades e inspectores detallaron que no se trató de un acoso, ya que los chicos ni se conocían y no había relación entre ellos.



José Cerone, inspector distrital de Florencio Varela, dijo a Télam que "se trató de un hecho inédito para el distrito y de extrema gravedad".

"Sucedió cuando estaba por terminar el recreo y los alumnos estaban por entrar a los salones. La agresión ocurrió dentro del aula y había compañeros que empezaron a gritar, lo que alertó a los preceptores", sostuvo.



El alumno de 16 fue llevado a la dirección y como no venía la ambulancia el propio vicedirector lo llevó en su auto hasta el nosocomio más cercano. Tenemos un equipo en el lugar para trabajar con la comunidad educativa para asimilar este impacto. Haremos talleres con ellos y con los padres", explicó el educador.



Cerone indicó que "el agresor, una vez que se resuelva su situación judicial, si bien veremos cuáles son las recomendaciones del fiscal, necesitará apoyo psicológico y psiquiátrico, pero garantizamos que no volverá a esa escuela, se lo derivará a otra".



Puntualizó además que "se trata de un alumno que empezó este año en esa escuela porque vino con un pase por mudanza, sabemos que la madre dice que nadie la acompañó pero fue el propio vicedirector el que lo llevó en su auto y luego estuvo con él, en el UPA".



"Sabemos que hubo una pelea y un golpe de parte de la víctima y que el agresor fue hasta al aula y sacó de la mochila un cuchillo", detalló Cerone quien negó a que a partir de ahora se revise las mochilas de los niños para ver si tienen un cuchillo o un arma por el estilo.