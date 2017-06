Encapuchados hirieron de un disparo en asalto al dueño de Regionales María

Jorge Coduri, dueño del conocido local "Regionales María", ubicado sobre la Autovía Artigas (ex Ruta 14), llegó herido a un hotel cercano a pedir auxilio a alrededor de la 1 de este viernes, ya que había sufrido un asalto y estuvo cautivo desde las 21,30.

En diálogo con La Región Digital, el Jefe de la Comisaría de La Criolla, Sub Comisario Ernesto Juncosa manifestó que ¨a las 1 de este viernes, un móvil acudió a un llamado telefónico desde el Hathor hotel, sito en km 264 de Autovía Artigas, puesto que había llegado a pedir auxilio, un hombre herido de arma de fuego", señaló. Herido de un disparo Se trataba de Jorge Elbio Coduri, propietario de Regionales María, quien dijo que a las 21:30 de "ayer jueves, estando con su esposa Alicia en el negocio, varios masculinos encapuchados ingresaron, los ataron, y le efectuaron un disparo con arma de fuego en zona de clavícula para luego sacarle tres celulares y dinero en efectivo", relató el funcionario policial.

El Sub Comisario Juncosa dijo que "el hombre estaba consciente. No reconoció a ninguno de los malvivientes".

En el lugar intervino gabinete de Criminalística y personal de Investigaciones y se puso en conocimiento a la fiscal Julia Rivoira. Heridos y golpeados Por su parte, desde el Hospital Masvernat se informó que Coduri presenta herida de arma de fuego entrada cervical lado derecho y salida por clavícula izquierda (parte blanda).

Por su parte, su esposa Alicia Buzatto tiene politraumatismos varios leves y escoriaciones miembro inferior.