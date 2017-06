Papá reconoció al adolescente detenido como el asesino de su hijo de tres años

Policiales Manifestantes incendiaron casa de acusado por el crimen de un chico de tres años

El hombre reconoció el rostro y la ropa del adolescente de 16 años, que fue detenido horas después de cometido el crimen, según informaron fuentes policiales.Durante una marcha que hubo por la tarde en Lomas de Zamora, en reclamo de justicia, un grupo de vecinos incendió la casa donde vivía el sospechoso del crimen, quien está detenido, junto a su hermano, prófugo, y sus padres.En tanto, la Policía realizaba distintos operativos para dar con un segundo sospechoso que participó del hecho, según dejaron trascender fuentes de la fuerza.El padre del pequeño Agustín dio este jueves un desgarrador relato del trágico incidente vivido y dijo que su hijo luego de recibir el disparo alcanzó a balbucear: "Papá, me duele"."Salimos de mi casa, fuimos a comprar una pizza y me los encuentro. Estaban escondidos y uno de ellos tenía un arma", indicó.En la continuidad de su relato, el hombre describió: "Me robaron, me sacaron la plata y cuando se van, uno se da vuelta y me tiran"."El que tenía el arma se sonrió. Me quisieron apuntar a mí, con tanta mala suerte que le pegaron a mi hijo", señaló.El padre salió corriendo con el chico en brazos y lo llevó a una clínica privada de la zona, donde los médicos comprobaron su deceso."El barrio se convirtió en tierra de nadie. Vivimos enjaulados cuando ellos están todos libres", dijo una vecina que participaba de la marcha.Otra vecina mostró un cartel que decía: "¿Cuántos más muertos tenemos que soportar?".El crimen se produjo este miércoles, cerca de las 21:00, en Mayor Olivero al 1300, de la localidad de Villa Centenario, en la zona sur del Gran Buenos Aires, cuando dos delincuentes asaltaron al padre del nene que lo llevaba de la mano para comprar una pizza para la cena.En un primer momento, la investigación del hecho fue llevada adelante por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Lorenzo Latorre.Con la detención del adolescente, el expediente pasó a manos de la fiscal Isabel Lanfranchi, titular de la Fiscalía Penal Juvenil 4 del departamento Judicial de Lomas de Zamora.