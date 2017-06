Asalto a estación de servicio: Balearon al custodio y golpearon al playero

Un violento hecho delictivo ocurrió este jueves alrededor de las 20 en la estación de servicio ubicada sobre la intersección de avenida Presidente Illia (Ex Ruta 4) y calle Diamante, de Concordia. Un intento de robo se perpetró en el sector donde se expende GNC.



Según se informó a Diario Río Uruguay, todo sucedió en el exacto momento en el que el responsable de la playa se dirigía hacia la oficina de administración con la recaudación diaria. Allí fue abordado por un delincuente que contaba con la complicidad de otros malviviente que se movilizaban en una moto.



El hecho tomó otros ribetes cuando quiso intervenir el custodio del lugar, un policía retirado de 59 años. Se desencadenó un tiroteo y el hombre resultó herido con tres impactos de bala, uno en la pierna, otro en el tobillo y otro en el abdomen.



Tras ello, los delincuentes huyeron, pero antes agredieron a golpes al playero, de 44 años.



Los heridos fueron derivados al hospital Delicia Concepción Masvernat. Según supo Elonce.com, el ex policía se encuentra lúcido y se aguardaba el nuevo parte médico para informar sobre su estado de salud. El playero, en tanto, presentaba traumatismo de cráneo sin pérdida de

conocimiento y herida cortante en cuero cabelludo.



Asimismo, se informó que la Policía secuestró prendas de vestir, plomo, cinco vainas de 380 ubicadas cerca del automóvil propiedad del custodio de la estación de servicio. Por lo que no se descartaría que uno de los maleantes podría encontrase herido.