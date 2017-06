La golpearon para robarle el celular

Mabel Martínez fue víctima de un violento robo en la zona de 9 de Julio y Rodó de la ciudad de Gualeguaychú, cuando un joven la abordó por detrás y tras golpearla salvajemente, le robó un celular.



Martínez contó que "este miércoles a las 19,30 me dirigía a un supermercado y, al llegar a 9 de Julio y Rodó, se me acercó por detrás una persona que primero me torció un brazo y después me pegó dos trompadas, una en las costillas y otra en el pecho del lado izquierdo y me robó el teléfono. Como producto de los golpes, caí de costado pero logré levantarme y perseguí al ladrón durante media cuadra, pero logró escapar. Se trata de una persona de unos 23 ó 24 años, de 1,70 de altura más o menos y vestía una campera blanca con capucha y un pantalón marrón claro".



La mujer relató que, en el momento del ataque y robo, "no había nadie, a pesar de que grité, nadie salió de ninguna de las casas, la gente no sale porque están acostumbrados a los robos en esa zona. Después hice la denuncia correspondiente en la Policía y me llevaron al Hospital porque estaba muy dolorida por los golpes que recibí".



Tras ser atendida en el Hospital Centenario, Martínez manifestó que "los médicos me han ordenado una mamografía ya que tengo un hematoma muy importante y también me han indicado una tomografía determinar si existe algún trauma interno porque a pesar de los calmantes que me aplicaron, los dolores son muy fuertes todavía". (Radio Máxima)