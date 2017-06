A una abuela le robaron cerca del 100.000 pesos

Una mujer mayor de edad fue víctima de una estafa y le robaron sus ahorros, unos 100.000 pesos que tenía guardado en su domicilio en la zona de calles Isidoro Almeida y Provincias Unidas de la ciudad de Paraná.



Sobre este nuevo cuento del tío, el Sub Comisario Francisco Espinosa, de la Comisaría Décima, contó al programa El Despertador de Elonce TV, que la mujer de 84 años recibió este miércoles por la mañana un llamado telefónico donde un hombre, haciéndose pasar por empleado de una entidad bancaria, sin mencionar cuál, le informa que iban a salir de circulación "los billetes viejos" y que tenía que entregárselos.



Horas más tarde, este sujeto se acerca a la casa de la anciana, "muy bien vestido, de traje y corbata; y la mujer accede a la entrega del dinero que tenía ahorrado". Tras ello, el delincuente se retira de la vivienda.



El Sub Comisario mencionó que la mujer no comentó con nadie lo sucedido. Y en horas de la noche, cerca de las 20, cuando una hija va a visitarla le cuenta lo que pasó. Y es ahí cuando la policía toma conocimiento de esta estafa.



Según contó la víctima, le entregó al sujeto "una suma cercana a los 100.000 pesos que tenia ahorrado".



En la causa intervino el Fiscal Martín Wasinger, y Delitos Económicos.



Si bien a la señora se le tomó un retrato hablado, es decir un identikit del delincuente, "fue muy poco lo que pudo describir".



Espinosa indicó además que estas estafas que se comenten, conocidas como cuento del tío, "no son tan seguidos, pero existen. En el año es el primero que tenemos en esta jurisdicción".



Y tras hacer un llamado a estar alertas, recordó que "no hay empleados bancarios que se dediquen a hacer este tipo de trabajo. Esto no existe. Hay que tomar precauciones, habar con familiares o amigos y por supuesto dar aviso a la policía; ya que las víctimas principalmente son personas mayor de edad que viven solas". Elonce.com